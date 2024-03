Iene japonês com excesso de oferta após comentários do Governador do BoJ, Ueda, caiu no acumulado do ano

O iene japonês enfraquece em geral depois que o BoJ anuncia a sua decisão política.

O BoJ aumentou as taxas de juro pela primeira vez desde 2007 e também eliminou a política YCC.

As expectativas agressivas do Fed elevam o dólar americano para uma alta de duas semanas e apoiam o USD/JPY.

O iene japonês (JPY) teve uma negociação típica de venda com base em notícias depois que o Banco do Japão (BoJ) anunciou seu primeiro aumento de taxa desde 2007 e descartou a política de controle da curva de rendimento (YCC) nesta terça-feira. Numa declaração de política anexa, o Banco do Japão indicou que a política monetária permaneceria acomodatícia por enquanto e não deu qualquer orientação sobre medidas políticas futuras ou sobre o ritmo do incumprimento.

A tendência de venda do JPY permanece inabalável após os comentários do governador do BoJ, Kazuo Ueda, que, juntamente com a força generalizada do dólar americano (USD), elevaram o par USD/JPY para a região de 150,50 durante o início da sessão europeia. Com o movimento mais recente, o par de moedas reverteu agora grande parte do declínio de baixa registado nas últimas duas semanas e voltou agora para os máximos acumulados no ano atingidos em Fevereiro.

Movimentadores do mercado do Daily Digest: o iene japonês cai desde 2007, apesar do aumento da taxa do BoJ

O iene japonês enfraqueceu em geral depois de o Banco do Japão ter aumentado as taxas de juro de curto prazo em 10 pontos base e ter sinalizado que reduziria gradualmente as compras de papel comercial e obrigações empresariais.

O BoJ também decidiu abandonar a sua política de controlo da curva de rendimentos, embora tenha afirmado que continuaria a comprar títulos do governo japonês a um ritmo constante e a tomar medidas quando necessário se os rendimentos subirem demasiado e demasiado rapidamente.

A medida surge dias depois de as maiores empresas do Japão terem concordado em aumentar os salários para o nível mais elevado dos últimos 33 anos e terem demonstrado que a inflação se mantinha estável e que a economia evitou a recessão no quarto trimestre.

O Ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que as negociações salariais deste ano produziram um crescimento salarial recorde até agora e que o governo implementará uma série de políticas para continuar a dinâmica positiva nos salários.

Numa conferência de imprensa pós-reunião, o governador do BoJ, Kazuo Ueda, disse que o banco central continuaria a comprar JGB como fez no passado e consideraria opções para uma flexibilização mais ampla, incluindo aquelas utilizadas no passado, se necessário.

Dados mais quentes do que o esperado sobre preços ao produtor e ao consumidor nos EUA, divulgados na semana passada, forçaram os investidores a reduzir suas apostas em uma política de flexibilização mais agressiva por parte do Federal Reserve, que continua a apoiar o dólar norte-americano.

Os mercados estão agora a precificar menos de três cortes de taxas de 25 pontos base em 2024, e há 51% de probabilidade de a Fed iniciar um ciclo de cortes de taxas na reunião de política de Junho, muito abaixo das expectativas no início do ano.

Espera-se que as apostas em que o banco central mantenha as taxas mais altas levem os rendimentos dos títulos de referência do governo dos EUA a 10 anos para um máximo de três semanas, aumentando a força do USD e apoiando novas perspectivas de alta para o par USD/JPY.

Os investidores, no entanto, estão relutantes em fazer apostas direccionais agressivas antes da tão esperada decisão política do BoJ de terça-feira, que se seguirá à conclusão da reunião de dois dias do FOMC de quarta-feira.

Análise Técnica: USD/JPY está preparado para desafiar o topo do ano e capturar a marca de 151,00.

De uma perspectiva técnica, o nível de retração Fibonacci de 61,8% do declínio de fevereiro-março e a força sustentada além da marca psicológica de 150,00 são vistos como um novo gatilho para os traders otimistas. Além disso, os osciladores no gráfico diário estão começando a ganhar tração positiva, sugerindo que o caminho de menor resistência para o par USD/JPY está invertido. Portanto, alguma força de acompanhamento em direção à vizinhança de 151,00, ou ao máximo acumulado no ano em fevereiro, parece uma possibilidade distinta. Uma força sustentada além desta última poderia desencadear uma nova ação de cobertura de posições vendidas e abrir caminho para uma extensão da tendência de alta da semana passada.

Por outro lado, a marca de 150,00 parece estar a proteger uma desvantagem imediata por enquanto. Qualquer queda subsequente atrairá novos compradores e será limitada perto da área de 149,20. Algumas vendas subsequentes, levando a uma quebra subsequente abaixo da marca de 149,00, podem mudar a tendência a favor dos traders baixistas e arrastar o par USD/JPY ainda mais em direção à região de 148,30, a caminho da marca de 148,00 e do simples de 100 dias. média móvel. (SMA), está atualmente anexado próximo à região 147,65.