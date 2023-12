Putin anuncia campanha eleitoral presidencial de 2024

Deixe um comentário sobre esta história Comente Adicione às suas histórias salvas Salvar

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou a sua tão esperada candidatura para outro mandato de seis anos como presidente em 2024, aproximando-o de quebrar o recorde de Joseph Stalin como o líder russo mais antigo. Desta vez, o anúncio não veio diretamente de Putin ou do Kremlin, mas de um oficial militar russo que disse a um grupo de repórteres da mídia estatal que havia implorado a Putin para concorrer em nome dos soldados que lutam na Ucrânia – e o presidente concordou. .

“De todos os camaradas em serviço, de todos os meus amigos e conhecidos, estamos todos pedindo a ele que concorra à presidência, ao que ele respondeu, os tempos podem ser difíceis, mas agora ele estará com o povo e concorrerá ao cargo”, disse o tenente-coronel. Coronel Artyom Zhoka, comandante do batalhão ultranacionalista Esparta.

Putin detém a distinção de ser o líder russo mais antigo desde Stalin

O anúncio discreto serve o propósito cuidadosamente planeado de mostrar “quão modesto Putin é”. Tatiana Stanovaya, fundadora da R.Politik, uma consultora política russa agora sediada em Paris, disse que não teve tempo para exibir as suas ambições políticas diante das câmaras de televisão porque estava muito ocupada com assuntos reais no meio da invasão da Ucrânia.

“É um anúncio estranho e todos estão surpresos por não haver vídeo – mas é um sinal dos tempos. Não há tempo para propaganda, Putin lhe dirá”, disse Stanovaya em uma postagem no Telegram.

“A proposta está repleta de símbolos: os heróis, os ‘pais de Donbass’ querem ver Putin de volta como presidente. … Putin escolheu a guerra; a guerra escolhe Putin. Ou seja, a sobrevivência não tem a ver com prosperidade. Os riscos foram aumentados. o mais alto possível”, acrescentou. READ A primeira-dama Jill Biden revela as decorações de Natal da Casa Branca deste ano: NPR

Cerca de uma hora depois dos comentários iniciais de Joga aos repórteres estaduais terem sido realizados pelas agências, A televisão estatal russa exibiu um clipe Na conversa do responsável com Putin, o presidente diz que há “pensamentos diferentes em momentos diferentes”, antes de dizer rapidamente: “É hora de tomar decisões”, confirmando a sua candidatura.

“Em nome de todo o nosso povo, do nosso Donbass, dos nossos territórios reunificados, queremos pedir-lhe que participe nas eleições presidenciais, porque há muito trabalho, graças ao seu trabalho e à sua decisão, conseguimos a liberdade, o direito de escolha, e queremos participar nas eleições”, disse Joga. , referindo-se às regiões do leste da Ucrânia ocupadas pelas forças russas. “Você é o nosso presidente. Nós somos a sua equipe. Precisamos de você, a Rússia precisa de você.

O Batalhão Esparta de Joga é uma força ultranacionalista pró-Rússia formada em Donetsk durante a revolta apoiada pelo Kremlin no leste da Ucrânia em 2014 e foi integrada nas forças armadas russas desde a invasão em grande escala da Ucrânia no ano passado. Joga estava entre os oradores do comício pró-guerra de Putin em março de 2022, em Moscou. “A nossa tarefa é libertar a nossa terra do povo nazi”, disse Joga, ecoando a falsa narrativa de que a Ucrânia é governada por neonazis empenhados em destruir a Rússia.

O analista pró-Kremlin, Sergei Markov, disse depois de conceder prêmios de Herói da Rússia a soldados no Kremlin – um sinal de que o presidente planeja fazer da guerra a peça central de sua campanha.

“Putin será eleito líder militar de um país em guerra”, escreveu ele num telegrama. “Isso significa que qualquer noção de ‘afastamento da agenda militar’ ou ‘foco em questões sociais internas’ é rejeitada. E tudo bem.” READ Bolsas asiáticas sobem antes de dados de inflação nos EUA, ata do Fed

Para Putin, concentrar-se nas políticas internas significaria um fracasso, continuou ele. “Putin abandona uma estratégia fracassada e escolhe a imagem de um líder militar que lhe dá enorme sucesso”.

Putin governa efetivamente a Rússia desde 2000, trocando de posição com Dmitry Medvedev em 2008, quando este foi constitucionalmente impedido de cumprir um terceiro mandato consecutivo, e tem sido a força motriz por trás de Medvedev durante o seu mandato como primeiro-ministro. Antes das eleições de 2012, Putin introduziu uma reforma constitucional que eliminou os limites constitucionais e estendeu o mandato presidencial de quatro para seis anos.

A nova gestão de Putin é esperada para 2020, quando ele deu um passo adiante na flexibilização da Constituição russa e planejou mudanças que lhe permitiriam permanecer no poder até 2036, quando completaria 84 anos.

Tal como os autocratas na China e na Coreia do Norte, o anúncio sugere que Putin não deixará o cargo num futuro próximo e não poderá permanecer durante a sua vida. Em 2017, Putin tornou-se o líder russo mais antigo desde Joseph Stalin, que liderou a União Soviética durante quase três décadas entre 1924 e 1953, derrotando Leonid Brezhnev, que governou durante 18 anos.

A longa permanência de Putin no poder faz dele parte de um clube de homens fortes que governaram durante décadas, muitos deles ditadores africanos, incluindo Teodoro Obiang Nkuma Mbasoko, da Guiné Equatorial, no poder desde 1979; E Paul Biya, dos Camarões, presidente desde 1982; e Yoweri Museveni, do Uganda, presidente desde 1986. Apenas os antigos líderes soviéticos no poder há mais tempo que Putin são Emomali Rahmon, do Tajiquistão, e Alexander Lukashenko, da Bielorrússia. Ambos são aliados próximos de Putin. READ Guerra na Ucrânia: 3 mortos em ataque com foguete russo em Lviv, diz prefeito

A eleição de Putin em Março foi assegurada pelo sistema eleitoral altamente distorcido da Rússia, no qual o Kremlin controla quase todos os meios de comunicação, proíbe figuras anti-Kremlin de concorrer às eleições e prende os principais opositores de Putin e activistas pró-democracia, forçando milhares de activistas a fugir. . Deixe o país para evitar a prisão.

As eleições russas têm sido marcadas há muito tempo por enormes irregularidades, incluindo o preenchimento de votos e atrasos na contagem dos votos. Outras funcionalidades introduzidas a partir de 2020, incluindo eleições realizadas no prazo de três dias e votação electrónica, tornaram o sistema menos transparente e mais aberto à manipulação.