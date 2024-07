A campanha de Biden fez perguntas ao apresentador de rádio antes da entrevista

Dois apresentadores de rádio disseram no sábado O presidente respondeu a perguntas de assessores antes de entrevistas privadas com Biden esta semana, o que um porta-voz da campanha argumentou ser rotineiro. “Não é uma prática incomum os entrevistados compartilharem tópicos pelos quais são apaixonados”, disse a porta-voz da campanha de Biden, Lauren Hitt, em um comunicado. Ele disse ainda que acordo prévio sobre os temas não é pré-requisito para entrevistas.

O endosso da campanha de Biden ocorre no momento em que ele tem sido criticado por restringir fortemente suas aparições públicas para minimizar possíveis gafes durante aparições improvisadas.

Durante o debate de 90 minutos em 27 de junho, o democrata de 81 anos parecia cansado e confuso, e às vezes dava respostas incoerentes. Seu suposto oponente republicano, o ex-presidente Donald Trump, de 78 anos, desencadeou uma enxurrada de falsidades durante um debate organizado pela CNN. As partes decidiram antecipadamente não verificar os factos dos seus avaliadores em tempo real.

Ao longo das suas três campanhas desde 2016, Trump espalhou declarações falsas sobre uma vasta gama de questões. No entanto, o desempenho de Biden no palco do debate foi particularmente focado esta semana, depois de muitos democratas, liberais. Vozes da mídia E Doadores Apelando-lhe para que abandone a corrida ou arrisque perder não só a Casa Branca, mas o controlo de ambas as casas do Congresso.

Como parte de uma reação concertada, o secretário de imprensa da Casa Branca declarado Biden gravou duas entrevistas de rádio na quarta-feira que irão ao ar na manhã seguinte: uma com Earl Ingram, que será transmitida em Wisconsin, e outra com Andrea LaFull-Sanders no programa “The Source” do WURD na Filadélfia. READ Tornados, danos causados ​​por tempestades em Arkansas, Illinois, outros estados: as últimas notícias

Os dois apresentadores de rádio apareceram na CNN no sábado, onde o apresentador Victor Blackwell disse que tinham perguntas semelhantes nas entrevistas. “Essas perguntas foram feitas a você pela Casa Branca ou pela campanha, ou você teve que enviá-las antes desta entrevista?” Blackwell perguntou a Lawful-Saunders.

“Perguntas foram enviadas para mim para aprovação. Eu os aceitei”, disse ele.

Buscando confirmação, Blackwell perguntou: “Então, a Casa Branca lhe enviou perguntas antes da entrevista?” Laful-Sanders respondeu: “Sim. Tenho muitas perguntas, oito delas. Reconheci todos os quatro selecionados. Assessores de campanha disseram que foram eles que enviaram as perguntas propostas, e não funcionários da Casa Branca.

A campanha de Trump tomou medidas semelhantes. No mês passado, a campanha de Trump cancelou abruptamente uma entrevista com um repórter local na Virgínia depois de este lhe ter perguntado que perguntas pretendia fazer. 13 Notícias agora relatadas.

Durante a entrevista à CNN, Lafull-Sanders disse que seu público estava focado principalmente nas diferenças políticas entre Biden e Trump.

Ingram não foi questionado sobre as perguntas que fez a Biden, mas o locutor de rádio mais tarde disse à ABC News, “Sim, recebi algumas perguntas para Biden.” Ingram disse que recebeu cinco perguntas e fez quatro delas a Biden. “Não tive a chance de perguntar a ele tudo o que queria perguntar”, disse ele. Um e-mail enviado a Ingram na tarde de sábado não foi retornado imediatamente.

Hitt, porta-voz da campanha, disse em comunicado: “As perguntas são relevantes para as notícias do dia – o presidente foi questionado sobre este programa de debate e o que ele tem a oferecer aos negros americanos. Não condicionamos as entrevistas a aceitar essas perguntas, e os anfitriões sempre podem fazer perguntas que considerem que informarão seus ouvintes. READ A NASA relatou que amostras de asteróides contêm água e carbono

Uma semana depois de seu debate com o ex-presidente Donald Trump, o presidente Biden concedeu uma entrevista à ABC News em 5 de julho para discutir a campanha de 2024. (Vídeo: JM Rieger/ABC News)

Ele também disse que Biden respondeu a várias perguntas da mídia desde que voltou de Wisconsin e a uma entrevista com George Stephanopoulos que foi exibida na ABC. “Os americanos tiveram muitas oportunidades de vê-lo não escrito desde o debate”, disse Hitt.

Mais tarde no sábado, Lafull-Sanders divulgou um comunicado defendendo sua entrevista e como as questões foram pré-negociadas.

“Quando me pediram para fazer esta entrevista, foi muito importante para mim ouvir as vozes dos negros. Nunca me senti pressionado a fazer certas perguntas”, disse LaFull-Sanders. “Escolhi as perguntas que eram mais importantes para o entrevistado. comunidades negras e pardas que atendemos na Filadélfia. Essas questões eram o que as comunidades negras e pardas queriam.