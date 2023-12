A confusão reina na sexta-feira com monitores de voo, relatórios conflitantes

A agência gratuita de Shohei Ohtani está entrando em território turbulento. (Foto AP / Ashley Landis, arquivo)

Pelo que sabemos, Shohei Ohtani não concordou com o contrato com a equipe da MLB na sexta-feira.

A agência gratuita mais esperada da memória recente atingiu um pico febril no fim de semana, com os fãs da MLB passando o dia todo pensando que Ohtani iria desembarcar no Toronto Blue Jays. Um dia de grande confusão, cheio de desinformação e relatos conflitantes.

Os fãs e muitos agentes livres da MLB esperaram semanas para assinar o que se espera ser o maior contrato da história da liga. Os Blue Jays, Los Angeles Dodgers, Chicago Cubs, San Francisco Giants e Los Angeles Angels, todos relatado Eles deveriam ter sido finalistas no início da semana, mas todos saíram das reuniões de inverno sem acordo para Ohtani.

Então os fãs se divertiram. Aqui está nossa melhor tentativa de montar um cronograma de como foi o dia.

8h39 ET: A decisão de Ohtani foi anunciada como iminente

O caos de sexta-feira não aconteceu sem alguma preparação, e isso foi cortesia do repórter da MLB Network, John Morosi.

Morosi tuitou na manhã de sexta-feira que a decisão de Ohtani era iminente e que os relatórios poderiam chegar ainda naquele dia.

Alguns Visitantes Sexta-feira marcou o aniversário de seis anos da decisão de Ohtani de assinar com o Los Angeles Angels em sua primeira participação na MLB, acrescentando peso à ideia de que o dia foi especial. No mínimo, esta decisão reforçou a ideia de que o cronograma de Ohtani poderia ser semelhante.

Fãs dos Blue Jays iniciam rastreamento de voos

Como muitos torcedores notaram nas redes sociais, após a declaração de Morosi, os Blue Jays rapidamente se tornaram o time a seguir Um avião particular Estava programado para decolar do aeroporto John Wayne, perto de Anaheim, naquela manhã, e pousar em Toronto naquela tarde.

Mais de 4.000 pessoas diz-se que começou a seguir Esse rastreador de voo público é o voo mais seguido no FlightAware.

É um comportamento familiar para quem acompanha de perto o futebol universitário. Nesse jogo, os treinadores que partem para outras escolas são frequentemente escoltados desde os aeroportos locais e por vezes recebidos pelos adeptos nos seus destinos.

9h42: Um cantor de ópera diz que Yusei Kikuchi alugou um restaurante de sushi

É aqui que chegamos à temporada realmente boba.

Um relato, supostamente de um cantor de ópera, dizia que o arremessador titular do Blue Jays, Yusei Kikuchi, reservou um restaurante de sushi inteiro perto do Rogers Center, quase como se estivesse planejando um grande evento para o time.

Fonte: Yuki Kikuchi reserva esta noite em um restaurante de sushi sofisticado perto do Rogers Center. Reservado para mais de 50 pessoas. Faça o que você quiser…#BlueJays #próximo nível #MLB – Clarence Frazer (@clarencefrazer) 8 de dezembro de 2023

A afirmação era completamente infundada, mas tinha o tipo de especificidade que faz você se perguntar por que alguém faria isso. Mais de 1.000 retuítes foram recebidos ao longo do dia.

13h53: Um repórter veterano dos Dodgers diz que são os Blue Jays

Ohtani-to-Toronto (SHOW-eh? SHOW-j?) É o ponto sem volta. A especulação aleatória dos fãs é uma coisa, mas JP Hoornstra é um repórter veterano que cobre os Dodgers há mais de uma década e meia em uma equipe de notícias do sul da Califórnia.

Agora escrevendo com Dodgers Nation, Hoornstra Ohtani anunciou que escolheu os Blue JaysCitando “fontes múltiplas”.

14h03: Não tão rápido, cara

Demorou cerca de 10 minutos para alguém jogar água fria no relatório.

O repórter da Sportsnet Ben Nicholson-Smith tuitou uma negação direta das declarações de Hoornstra e Morosi, dizendo que Ohtani não havia tomado uma decisão e não havia prazo para uma decisão. Nicholson-Smith reiterou que os Blue Jays foram os finalistas do evento.

Eu tenho a prova e @shidavidy Shohei Ohtani não tomou uma decisão ou um prazo para uma decisão neste momento#BlueJays Eles são os finalistas. Vamos ver onde isso vai. -Ben Nicholson-Smith (@bnicholsonsmith) 8 de dezembro de 2023

ESPN Alton González Poucos minutos depois, ele relatou o mesmo.

Neste ponto, era difícil não ver alguma brincadeira aqui. Hoornstra poderia estar errado, sim, mas parecia que ele estava certo e os Blue Jays e Ohtani estavam em modo de negação total, já que as equipes geralmente preferem conter o anúncio quando ele é tão grande quanto o de Ohtani.

16h01: Morosi diz que Ohtani está a caminho de Toronto

Poucas horas depois, quando Morosi voltou ao movimento dizendo que Ohtani estava indo para Toronto, mas sem contrato assinado, o entusiasmo foi renovado.

Fontes: Shohei Ohtani está a caminho de Toronto hoje. Um representante de sua agência, CAA, não fez comentários quando questionado sobre os planos de viagem de Ohtani. No momento, Ohtani não tem contrato assinado com ninguém @MLB Equipe. @MLBNetwork -Jon Morosi (@jonmorosi) 8 de dezembro de 2023

Foi nesse momento que a desinformação realmente começou a se espalhar. Muitos Contas Vídeo tweetado com marcas de seleção azuis dizendo que Ohtani chegou a Toronto Pôster original Ele disse que apareceu no aeroporto de Anaheim. Havia uma árvore de Natal ao fundo, mas o vídeo não era sexta-feira.

17h11: Ohtani não está a caminho de Toronto

Nada menos que cinco repórteres logo tuitaram que Ohtani não havia viajado para o Canadá e estava hospedado no sul da Califórnia. BOB NIGHTENGALE DOS EUA HOJE, Atleta Jim Bowden, Nicholson-Smith, Jon Heyman do New York Post E Jeff Fletcher do Registro do Condado de Orange.

É o final completo de “Friends”: Ohtani não está no avião.

17h54: Localizamos os ocupantes do avião

Uma pequena nota de rodapé engraçada veio de Devin Heroux, da CBC News, que confirmou que o fotógrafo de seu veículo estava no Aeroporto Internacional Pearson de Toronto e que Ohtani não era passageiro do jato particular amplamente procurado.

Em vez disso, o empresário canadense Robert Herjavec é mais conhecido como apresentador da série de televisão “Dragon’s Ten”, o antecessor canadense do programa americano “Shark Tank”. Sim, de fato.

Nosso fotógrafo da CBC, Evan Mitsui, está me mandando uma mensagem do aeroporto Pearson. Ele confirmou novos relatos de que Ohtani não estava em um jato particular. Na verdade, foi com o empresário canadense Robert Herjavec e sua família. -Devin Heroux (@Devin_Heroux) 8 de dezembro de 2023

Herjavec pelo menos teve senso de humor sobre o acidente em câmera lenta ao seu redor, postando no Instagram que assinaria com os Blue Jays.

Há muito o que aprender na sexta-feira – desde os perigos do viés de confirmação até a mecânica do rastreamento de voos e a importância de esperar por múltiplas fontes confiáveis. O que não sabemos, pelo menos por enquanto, é onde Ohtani assinará.

Este artigo contém links afiliados; Se você clicar nesse link e fizer uma compra, poderemos receber uma comissão.