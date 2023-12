Foguetes supostamente disparados contra a Embaixada dos EUA na Zona Verde da capital iraquiana Conflito Israel-Palestina Notícias

Relatos não confirmados sugerem que foguetes foram disparados contra a embaixada dos EUA em Bagdá.

Explosões foram ouvidas na sexta-feira perto da fortemente fortificada Zona Verde da capital iraquiana. Enquanto Washington continua a apoiar o bombardeamento de Gaza por Israel, as tropas e instalações dos EUA em toda a região têm sido atacadas.

Agências de notícias, citando autoridades militares não identificadas dos EUA e do Iraque, disseram que foguetes caíram nos arredores do distrito, que abriga edifícios governamentais e diplomáticos, nas primeiras horas da manhã.

Sirenes de alarme foram ativadas chamando as pessoas para “se abaixarem e se protegerem”. De acordo com vídeos de redes sociais verificados pela Sanat, braço de verificação da Al Jazeera, foguetes foram vistos pousando perto da embaixada dos EUA.

Em um vídeo, sirenes podem ser ouvidas em meio a uma série de explosões perto do prédio. Outra mostra parte da zona diplomática de Bagdá, com explosões ouvidas ao fundo.

Uma explosão de bomba teve como alvo a Embaixada dos EUA na Zona Verde da capital iraquiana, Bagdá, pouco antes. pic.twitter.com/2Y008GSjYU – Visitante Syed Abdel-Zahra Al-Zahra (@Althebhawy) 8 de dezembro de 2023

A embaixada dos EUA em Bagdá ainda não comentou os relatórios. Não se soube imediatamente se os sistemas de defesa aérea da embaixada foram ativados ou se houve feridos.

Grupos iraquianos que apoiam os palestinianos prometeram retaliar Israel e o seu aliado próximo, os Estados Unidos, pela guerra mortal em Gaza.

De acordo com o Pentágono, desde o início da guerra em Gaza, em 7 de Outubro, as forças dos EUA estacionadas no Iraque e na Síria foram atacadas pelo menos 66 vezes e mais de 60 pessoas ficaram feridas. No entanto, até agora, as missões diplomáticas têm sido evitadas.

Os Estados Unidos retaliaram ocasionalmente contra estes ataques e o Irão acusou-o de “facilitar severamente” ataques de foguetes e drones por grupos proxy pró-iranianos às suas forças.

Em Novembro, o secretário da Defesa dos EUA, Lloyd Austin, sublinhou numa declaração que Washington “não procura conflito e não tem intenção ou desejo de se envolver em hostilidades”, mas acrescentou que “estes ataques apoiados pelo Irão contra as forças dos EUA são inaceitáveis ​​e injustos”. parar”.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amiraptollahian, disse que Teerã “não dá ordens aos grupos de oposição na região, nem os impede de tomar decisões em seus próprios países com base em seus próprios interesses”.

Nenhum grupo assumiu ainda a responsabilidade pelo ataque de sexta-feira à embaixada dos EUA