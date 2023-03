Colisão de esqui de Gwyneth Paltrow: Quando dois esquiadores se chocam, de quem é a culpa?

A atriz e empresária vencedora do Oscar Gwyneth Paltrow está no tribunal esta semana para uma ação civil. Uma colisão em 2016 com outro esquiadorIsso levanta questões sobre quem é legalmente responsável quando ocorrem colisões nas encostas.

Em Argumentos do tribunalOs advogados de Paltrow, 50, e da demandante Terri Sanderson, 76, retrataram seus clientes como esquiadores sãos enquanto trocavam acusações sobre quem foi o culpado pelo acidente no Deer Valley Resort em Park City, Utah.

paltrow tomou uma posição sexta-feira e negou ter causado o acidente. No entanto, sob investigação, ele disse não ter testemunhas do momento do acidente.

“Tenho muitas testemunhas oculares [it] “Segundos depois, as posições dos corpos na colina indicarão quem foi atingido”, disse Paltrow na sexta-feira.

Diante de relatos conflitantes sobre o acidente, o caso se transformará em algo mais definitivo, dizem os promotores: a localização dos esquiadores na montanha quando ocorreu o acidente.

Para cima ou para baixo?

Sanderson Paltrow processou Em 2019, ela alegou que estava esquiando descuidadamente e colidiu com ele de cima, causando ferimentos graves e angústia mental. Paltrow mais tarde protestou, dizendo que Sanderson a atacou por trás.

O caso depende de qual das duas partes agiu injustamente enquanto esquiava, disseram especialistas à CBS MoneyWatch.

“Quando um esquiador atinge outro, a questão é negligência. Eles fizeram algo errado?” disse o advogado de ferimento pessoal Roger Cohn, da Cohn Roth Law.

Gwyneth Paltrow entra em um tribunal após uma pausa para o almoço em seu julgamento, quinta-feira, 23 de março de 2023, em Park City, Utah, onde é acusada de bater em um esquiador durante as férias de esqui da família em 2016. Jeff Swinger / AB



Ao esquiar em encostas, quase sempre é dever do esquiador em subida estar ciente do esquiador em declive. Em outras palavras, o esquiador downhill – a pessoa que está mais abaixo na encosta – tem o direito de passagem.

“Um esquiador em subida precisa tomar cuidado com um esquiador em declive. Se você ultrapassar alguém e acertá-lo, provavelmente será o responsável e o culpado”, acrescentou Cohn.

De acordo com o código de responsabilidade da National Ski Areas Association, que governa os resorts de esqui na América do Norte, “as pessoas à sua frente ou em declive têm prioridade. Você deve evitá-las”.

Os esquiadores devem “sempre manter o controle” e ser capazes de parar para evitar os outros.

Conflitos acontecem

Colisões de esqui não são incomuns e, quando ocorrem ferimentos, às vezes os advogados estão envolvidos.

“Alguns advogados baseiam toda a sua carreira em acidentes de esqui”, disse Brian “Butch” Peterson, um instrutor de esqui do Colorado, à CBS MoneyWatch. Ele acrescentou que uma vez viu uma mulher atropelada por um esquiador em Vail, Colorado, que havia “derrubado uma linha de árvores”.

Terry Sanderson chega ao tribunal em 21 de março de 2023 em Park City, Utah. Um optometrista aposentado está processando o ator Gwyneth Paltrow por causa de uma colisão de esqui em 2016 no Deer Valley Resort. Rick Bomer / AB



Mas, ao contrário desse incidente, a maioria dos acidentes de esqui não é causada por colisões entre esquiadores ou esquiadores; Ocorrem quando os esquiadores atingem uma árvore ou outro tipo de obstáculo.

De acordo com a NSAA, 57 mortes foram relatadas durante a temporada de esqui de 2021-2022, a maioria das quais causadas por esquiadores batendo em árvores. 95% de todas as mortes são masculinas. Outros 54 incidentes “catastróficos” foram relatados durante a mesma temporada.

Seguro de proprietário

A maioria das apólices de seguro residencial também inclui cobertura de responsabilidade geral, que acompanha o proprietário quando ele está longe de sua residência e até mesmo quando está esquiando.

“Se houver um perigo em sua casa ou em sua propriedade, se alguém se machucar e processar você, ele o seguirá, mas se você levar uma criança ao supermercado com um carrinho de compras, ele o seguirá. Alegações de colisão de esqui”, ​diz David da Cutt, Kendall & Olson em Salt Lake City, Utah. Cut disse.

“Então, aqui está o que está acontecendo. Neste caso, se Paltrow tivesse cobertura de proprietário, pagaria um acordo ou julgamento pelos limites da apólice”, disse ele.

Geralmente, de acordo com Cohn, um advogado só está envolvido se o réu for rico ou tiver seguro residencial.

Se um proprietário processa alguém que não tem cobertura, é uma perda de tempo.

Mas, se eles tiverem seguro, essa apólice entrará em vigor e a seguradora defenderá e pagará o sinistro.

Quando dois conflitos, uma das partes nem sempre é indiferente.

“Mas se você puder mostrar que o outro esquiador esquiou muito rápido, se comportou mal ou deveria ter visto o outro esquiador, há um caso claro de responsabilidade”, disse ele.

Ele disse ela disse

Cutt disse que tentou uma dúzia ou mais desses casos em Utah, e o veredicto sempre depende de quem o júri acredita ser os esquiadores em subidas e descidas.

“Neste julgamento, Sanderson diz que é um esquiador alpino e ela o acerta por trás, e ela diz o contrário – ela está esquiando e ele está subindo a ladeira”, disse Katt.

“Então, o que vai acontecer é que o júri vai perguntar a todos sobre o conflito e as consequências, e eles vão decidir em quem podem confiar e em quem não podem”, disse Cutt. “Essa Gwyneth Paltrow é o grande elefante na sala.”