Projeto de votação em Nova Jersey para primárias do Senado contestado por juiz federal

A forma única como Nova Jersey molda as suas votações nas eleições primárias dá aos candidatos do establishment uma vantagem significativa em detrimento dos estrangeiros. Na maioria dos distritos, as votações combinam os candidatos na mesma coluna com base no endosso dos líderes dos partidos políticos, em vez de agrupar os candidatos com base no cargo a que concorrem.

As implicações da decisão do juiz Qureshi incluem uma corrida de alto nível para substituir o senador Robert Menendez, um democrata de Nova Jersey acusado de aceitar subornos em troca de favores políticos.

Senhor. O deputado Andy Kim, o democrata que concorre à cadeira de Menendez, vê a justiça eleitoral como um tema definidor da disputa e, no mês passado, entrou com uma ação junto com outros dois candidatos.

“Esta é uma vitória construída sobre o incrível trabalho de base de ativistas em todo o nosso estado que viram um sistema antidemocrático marginalizar as vozes dos eleitores e trabalharam incansavelmente para corrigi-lo”, disse o Sr. Kim disse sobre o veredicto.