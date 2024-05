Bernard Hill: Morre ator de Titanic e Senhor dos Anéis

Por Paul Crippen e Noor Nanji

5 de maio de 2024, 14h51 BST Atualizado há 37 minutos

Bernard Hill, o ator mais conhecido por seus papéis em Titanic e O Senhor dos Anéis, morreu aos 79 anos.

Ele interpretou o Capitão Edward Smith no filme vencedor do Oscar de 1997 e o Rei Theoton em O Senhor dos Anéis.

Seu papel de destaque foi no drama de TV da BBC de 1982, Boys from the Blackstuff, onde interpretou Yosser Hughes, um personagem que lutava para lidar com o desemprego em Liverpool e estava fracassando.

Ele morreu na manhã de domingo, confirmou seu agente Lou Coulson.

Ela estava acompanhada do noivo Alison e do filho Gabriel.

Alan Bleasdale, autor de Boys from the Blackstuff, disse que a morte de Hill foi “uma grande perda e uma grande surpresa”.

“Foi uma atuação incrível e hipnotizante – Bernard deu tudo de si e você podia ver isso em todas as cenas. Ele se tornou Yoser Hughes.”

Ele acrescentou: “Eu queria trabalhar com ele. Tudo o que ele fez – todo o processo de trabalho, a maneira como ele trabalha e seu desempenho é tudo o que você deseja.

“Você sempre sentiu que Bernard viveria para sempre. Ele tinha muita força, tanto física quanto de personalidade.”

Bernard Hill como Rei Theoton em O Senhor dos Anéis em plena execução

Bernard Hill interpretou o capitão Edward James Smith em Titanic

Hill, que morava em Suffolk, vindo de Manchester, deveria retornar às telas de TV na segunda temporada do drama da BBC The Responder, estrelado por Martin Freeman, que começa a ser exibido no domingo. READ Aterramento da Boeing custa dinheiro à United Airlines

O diretor de drama da BBC, Lindsey Salt, prestou homenagem a ele: “Bernard Hill abriu caminho na tela, e sua longa carreira repleta de papéis icônicos e notáveis ​​​​é uma prova de seu talento incrível.”

“De Boys From The Blackstuff, Wolf Hall, The Responder e muito mais, estamos verdadeiramente honrados por ter trabalhado com Bernard na BBC. Nossos pensamentos estão com seus entes queridos neste momento triste.”

Em Boys from the Blackstuff, Hill foi elogiado por sua interpretação sinistra de Yosser Hughes, um personagem intenso e memorável que implora por um “emprego gizzah” quando procura trabalho.

O programa ganhou o prêmio BAFTA de Melhor Série Dramática em 1983 e, em 2000, ficou em sétimo lugar na lista dos melhores programas de televisão já feitos do British Film Institute.

Yoser Hughes, interpretado por Bernard Hill, é um dos personagens mais memoráveis ​​do filme de 1982, Boys from the Blackstuff.

Uma das aparições mais memoráveis ​​de Hill na televisão BBC foi a série dramática de 2015 Wolf Hall, uma adaptação do livro de Hilary Mandel sobre a corte de Henrique VIII. Hill foi retratado como o duque de Norfolk – tio de Ana Bolena e inimigo do cardeal Wolsey.

Hill também é amado por sua atuação na trilogia épica de Peter Jackson, O Senhor dos Anéis.

Ele se juntou ao elenco para um segundo filme, As Duas Torres, de 2002, e retornou à franquia em O Retorno do Rei, de 2003, que lhe rendeu 11 Oscars.

A co-estrela de O Senhor dos Anéis, Dominic Monaghan, disse em um comunicado no Instagram que Hill havia “ido para os asilos cinzentos”. READ Um morto e três levados para o hospital após tiroteio no centro de Atlanta, diz a polícia

“Mas ele sempre será lembrado”, acrescentou.

Outros papéis na carreira de décadas de Hill incluem a série de TV da BBC de 1976 I, Claudius, Gandhi de 1982, Shirley Valentine de 1989, The Scorpion King de 2002 e o filme de Tom Cruise de 2008 Valkyrie.

Ele deveria estar na Comic Con Liverpool no sábado, mas teve que cancelar no último minuto, disse a convenção em um post no X. Quando a notícia de sua morte foi divulgada, os organizadores disseram que estavam “de coração partido” no palco em Hills. morte, e desejou “muita força” à sua família.

Também a musicista escocesa Barbara Dixon Ele prestou homenagem no XEle disse que era um “ator realmente incrível”.