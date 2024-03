Lançamento secreto do foguete pesado Delta IV adiado indefinidamente

Atualização: O lançamento do foguete Delta IV Heavy foi adiado indefinidamente. De acordo com Um tweet da United Launch Alliance (ULA) anunciou quinta-feira que um problema com um gasoduto de nitrogênio forçou a equipe a abandonar a missão e escolher uma nova data. O relatório afirma:

“A equipe continua corrigindo o pipeline e precisa de mais tempo para criar confiança no sistema. Continuaremos trabalhando com nosso cliente para confirmar nossa próxima tentativa de lançamento e forneceremos uma nova data após a resolução.”



Devido a esse problema, o lançamento foi transferido para sexta-feira (29 de março) às 13h37 EDT. Aqui está FRelatório completo Publicado pela United Publishing Alliance:

“Os sistemas de mísseis pesados ​​Delta IV da United Launch Alliance que transportam a missão NROL-70 para o Serviço Nacional de Inteligência foram eliminados devido a um problema com uma tubulação de nitrogênio que fornece pressão pneumática. A equipe iniciou medidas de segurança. O veículo. O lançamento é agora sexta-feira, 29 de março às 13h37 EDT. planejado. “

O último foguete Delta da United Launch Alliance (ULA) está programado para ser lançado amanhã (29 de março) às 13h37 ET (17h37 GMT) em uma missão secreta do Escritório Nacional de Inteligência dos EUA (NRO) – você pode assistir. Ele mora aqui.

O lançamento encerrará uma operação de 64 anos da frota de foguetes Delta, projetada para transportar grandes cargas úteis ao espaço. O foguete Delta IV Heavy, lançado desde 2004, transportará uma última carga secreta do Complexo de Lançamento Espacial-37 na Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida.

De acordo com o site irmão LiveScience, a ULA não revelou a natureza da carga que explodirá no espaço, mas conterá um satélite sofisticado. Espaço.com . A NRO é a agência que concebe e opera os satélites de vigilância do Departamento de Defesa dos EUA e raramente torna pública a natureza e o âmbito dos seus sistemas de espionagem.

Tudo o que sabemos sobre a missão atual é o seu nome, NROL-70, e quando será lançada. Assista ao vivo no Webcast da ULA Incorporado abaixo.

“A missão NROL-70 fortalecerá a capacidade do NRO de fornecer informações de inteligência oportunas aos tomadores de decisão nacionais, combatentes e analistas de inteligência para proteger os interesses vitais da nação e apoiar os esforços humanitários em todo o mundo”, escreveram os representantes da ULA. A Texto objetivo .

Relacionado: China lançará foguetes gigantes reutilizáveis ​​no próximo ano em preparação para missões humanas à Lua

Não se sabe se o foguete Delta realmente decolará no horário recém-anunciado, pois os ventos subterrâneos e as nuvens cúmulos criaram condições desfavoráveis ​​que já causaram atrasos. O 45º Serviço Meteorológico prevê 30% de chance de o tempo melhorar o suficiente para um lançamento na quinta-feira e 60% de chance de condições favoráveis ​​​​na sexta-feira (29 de março). Agora viagem espacial .

Receba as invenções mais fascinantes do mundo diretamente na sua caixa de entrada.

O National Reconnaissance Office, uma agência do Departamento de Defesa dos EUA, utiliza o foguete Delta IV Heavy para realizar a sua missão secreta NROL-70. (Crédito da imagem: United Launch Alliance)

Os ventos terrestres são particularmente preocupantes devido ao risco de o foguete ricochetear na torre de lançamento, disse o presidente e CEO da ULA, Tory Bruno, durante uma entrevista coletiva.

“Depende do ângulo do vento”, disse Bruno. “Podemos lançar em um curto espaço de tempo. Então, se o vento acalmar, mesmo que por alguns minutos…lançaremos nessa oportunidade.”