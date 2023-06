Guarda Costeira dos EUA diz que ‘restos humanos presumidos’ foram encontrados no campo de detritos submarinos de Titã

Nota do editor: descobrir Aqui está a cobertura mais recente.





Detritos e evidências recuperados do fundo do mar incluíam “supostos restos humanos”. Titã destruído é submersívelA Guarda Costeira dos EUA disse na quarta-feira que seus restos mortais foram encontrados.

A Guarda Costeira disse que os restos mortais foram recuperados “nos destroços” do submarino. Comunicado de imprensa – O anúncio ocorre quase uma semana depois que as autoridades confirmaram que o Titanic estava a bordo explodiu No Atlântico Norte, matando todo mundo Cinco pessoas a bordo.

O Considerado residualO ramo militar disse que será examinado por especialistas médicos dos EUA, entre outros itens do submarino, que chegou a um cais canadense na quarta-feira.

A Pelagic Research Services, a empresa proprietária dos veículos operados remotamente que trouxeram os restos de Titã à superfície, “concluiu com sucesso” a missão oceânica, disse à CNN.

Entre os escombros retirados do navio de manuseio de âncoras estava uma peça branca semelhante a um painel – mais alta que os dois homens que a guiaram para terra – e outra peça do mesmo tamanho feita de cordas e fios cobertos de alcatrão branco. Horizonte Ártico Na Guarda Costeira Canadense em St. John’s, Terra Nova e Labrador, fotos de The Canadian Press Paul Daly.

Paul Daly/The Canadian Press/AP Os destroços do Titan, recuperados do fundo do oceano, foram descarregados na quarta-feira do navio da Guarda Costeira Canadense Horizon Arctic em St. John’s.

Não ficou imediatamente claro quais eram as peças. O Titan é feito de fibra de carbono e titânio e pesa 23.000 libras. Apenas cinco adultosDe acordo com a OceanGate Expeditions, ela operou a embarcação como parte de sua oferta turistas sérios Chegue perto do naufrágio centenário do Titanic por US$ 250.000 por pessoa.

Os membros da equipe “trabalharam ininterruptamente por 10 dias através dos desafios físicos e mentais desta operação e estão ansiosos para completar a missão e voltar para seus entes queridos”, disse a empresa em um comunicado.

O Pelagic Research Services encaminhou as perguntas para a Guarda Costeira dos EUA, cuja equipe não pôde comentar ou fornecer qualquer informação relacionada. Investigação No Covil do Titã. Ele disse que a empresa realizará uma coletiva de imprensa em sua localização em East Aurora, Nova York, “depois que nossa equipe se reintegrar”.

Um porta-voz do Conselho de Segurança de Transporte do Canadá se recusou a comentar à CNN, dizendo que mais informações sobre sua investigação são necessárias.

O submarino OceanGate e seus cinco passageiros começaram sua descida até os destroços do Titanic de 111 anos na manhã de 18 de junho. Mas cerca de uma hora e 45 minutos após o naufrágio, o navio encalhado perdeu contato com o navio-mãe. Não saiu como o esperado, desencadeando uma enorme operação multinacional de busca e resgate de um dia que chamou a atenção do mundo.

David Hiscock/Reuters Uma visão do navio Horizon Arctic, os submarinos recuperados de Titan da Oceangate Expeditions, foi devolvido ao porto de St. John, em Newfoundland, na quarta-feira.

Na quinta-feira, a Guarda Costeira dos EUA anunciou que o navio havia sido danificado “Explosão Catastrófica” Matou todos a bordo.

O cone de cauda e outros detritos do submarino foram recuperados por um veículo operado remotamente a cerca de 1.600 pés do Titanic.

No fim de semana, o ramo militar disse O Conselho de Inteligência Marítima foi convocado Investigue o que causou o surto e faça possíveis recomendações para “buscar sanções civis ou criminais apropriadas”.

Em seu comunicado de imprensa na quarta-feira, a Guarda Costeira disse que o pessoal que trabalha com a equipe de investigação estava reunindo evidências e entrevistando testemunhas. Antes de uma esperada audiência pública Para depoimentos de testemunhas adicionais.

“Ainda há muito trabalho a ser feito para entender os fatores que levaram à perda catastrófica do Titan e ajudar a garantir que tal tragédia não aconteça novamente”, disse o capitão Jason Neubauer, chefe da equipe de investigação. Quarta-feira. .