Há ‘evidências substanciais’ de que o deputado Jorge Santos violou a lei, conclui o comitê da Câmara

WASHINGTON – O Comitê de Ética da Câmara divulgou quinta-feira Um relatório muito aguardado A sua investigação de meses sobre o deputado George Santos concluiu que havia “evidências substanciais” de que o republicano de Nova Iorque “violou as leis penais federais”, incluindo a utilização de fundos de campanha para fins pessoais e a apresentação de relatórios de campanha falsos.

O subcomitê de ética que investiga Santos encontrou “uma teia complexa de atividades ilegais envolvendo a campanha do deputado Santos, finanças pessoais e empresariais”, disse o relatório contundente. “O deputado Santos tentou explorar de forma fraudulenta todos os aspectos de sua candidatura à Câmara para seu próprio ganho financeiro.”

“Ele roubou descaradamente sua campanha. Ele enganou os doadores fazendo-os pensar que eram doações para sua campanha, mas na verdade eram pagamentos para seu benefício pessoal. Ele denunciou empréstimos fictícios a doadores e grupos partidários para induzir os doadores. Sua campanha – e depois devolveu o dinheiro da campanha para si mesmo como um suposto ‘reembolso’ daqueles empréstimos fictícios que tomou”, continua o relatório.

O relatório afirma que Santos “usou as suas ligações com doadores de alto valor e outras campanhas políticas”. “Ele sustentou tudo isto através de mentiras persistentes aos seus eleitores, doadores e funcionários sobre o seu passado e experiência”, afirmou.

O comitê de ética disse que encaminharia suas conclusões, incluindo conduta “incobrável”, ao Departamento de Justiça. Nenhuma recomendação ao conselho.

O DOJ já acusou Santos de diversas acusações federais, incluindo roubo de identidade, lavagem de dinheiro e roubo de fundos públicos. Ele deve ser julgado em setembro e se declarou inocente.

Entretanto, Santos rejeitou os apelos à sua demissão, dizendo que o seu futuro político deveria ser deixado aos eleitores de Nova Iorque. O comitê de ética disse que Santos não cooperou com a investigação e deu apenas respostas limitadas que incluíam “declarações falsas” e “mentiras”.

O deputado Robert Garcia, democrata da Califórnia, disse na quinta-feira que planeja reintroduzir uma resolução com privilégios para expulsar Santos do Congresso quando a Câmara retornar a Washington em 28 de novembro.

Garcia, que apresentou uma resolução semelhante no início deste ano, disse num comunicado que o relatório de ética “deixa claro que a decisão do Partido Republicano de esperar 9 meses não é apenas irresponsável, mas perigosa”, e que Santos “não tem lugar”. no Congresso.”

A Câmara é obrigada a agir de acordo com a resolução de Garcia porque é privilegiada. Santos sobreviveu a outra tentativa de expulsá-lo no início deste mês.

Os investigadores de ética disseram que decidiram não processar Santos, dizendo que isso poderia atrasar a investigação e que o testemunho de Santos “teria pouco valor probatório com base na sua confiscação admitida”.

Representantes Dave Joyce, R-Ohio, e Susan Wild, D-Pa. A subcomissão que investiga Santos reuniu-se nove vezes, autorizou 37 intimações e 43 pedidos voluntários e recebeu mais de 172 mil páginas de documentos.