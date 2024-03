Mudança nas recompensas do cartão de crédito: Visa e MasterCard concordam em reduzir taxas de furto

Os titulares de cartões de crédito de alta qualidade podem pagar rapidamente taxas mais altas sempre que utilizarem seus cartões – e podem até ter que lidar com taxas de cartão mais altas ou recompensas reduzidas.

Visa e MasterCard, dois principais processadores de pagamento com cartão, um solução Em 26 de março, se eles limitarem as taxas de furto dos comerciantes, poderão cobrar dos comerciantes dos EUA. Essa solução permitiria que as lojas aplicassem preços variáveis ​​às compras feitas com cartões de crédito de nível superior. Isso significa que sua transação pode custar mais ou menos dependendo do tipo de cartão.

Tanto Visa quanto MasterCard oferecem três cartões de crédito diferentes. Quanto maior o nível, melhor o cartão oferece.

Para usar um cartão de crédito em suas lojas, os comerciantes pagam uma taxa à rede de processamento de pagamentos do cartão – Visa, MasterCard, American Express ou Discover. Essas taxas são chamadas de taxas de transferência ou taxas de furto e variam em média entre 1,5% e 3,5%. Os emissores usam taxas de intercâmbio para financiar programas de recompensas de cartão de crédito. Cartões de crédito de última geração com recompensas premium tendem a ter taxas de transação mais altas.

Atualmente, as redes de processamento de pagamentos exigem que os comerciantes aceitem todos os níveis de cartões, mas os níveis de cartões premium facilitam a compra de pagamentos mais elevados.

Se aprovado, o acordo beneficiaria os comerciantes e resultaria em lucros mais baixos tanto para os bancos como para as redes. Mas não está claro como isso pode afetar os titulares de cartões de crédito. Vamos descompactar.

O que a solução de pagamento por furto significa para os titulares de cartão

Como parte da solução, os comerciantes podem impor taxas adicionais aos consumidores, dependendo do tipo de cartão de crédito utilizado para fazer compras. Visa e MasterCard oferecem, cada um, três níveis de cartões de crédito. Visa inclui Visa Padrão, Visa Signature e Visa Unlimited. A MasterCard oferece cartões padrão MasterCard, MasterCard World e MasterCard World Elite.

Quanto mais alto o nível, melhores serão as vantagens do cartão que você obterá. Por exemplo, o World Elite Mastercard tem mais proteções contra roubo de identidade, um serviço de concierge mais robusto e acesso a eventos exclusivos em comparação com o World Mastercard. Camadas de cartão mais altas também tendem a cobrar taxas anuais.

O cartão Chase Sapphire Preferred® é uma assinatura Visa, enquanto sua versão atualizada, o Chase Sapphire Reserve®, é um cartão Visa Infinity. Em comparação com um cartão Visa Signature, os cartões de crédito Visa Infinite têm melhores vantagens, incluindo crédito de taxa de inscrição Global Entry ou TSA PreCheck, serviço de concierge aprimorado e maior segurança.

Se o acordo for aprovado, por exemplo, os titulares do cartão Chase Sapphire Balanced podem pagar mais do que o Chase Sapphire Preferred, dependendo do comerciante. Isto visa resolver os encargos financeiros incorridos pelos comerciantes devido às taxas de furto.

No entanto, os comerciantes também têm a opção de reduzir as sobretaxas ao consumidor para cartões de crédito que cobram taxas de furto mais baixas, dando-lhes mais opções nos tipos de cartões de crédito que desejam aceitar em seus negócios.

“O acordo abre portas competitivas que estavam fechadas há décadas, ao mesmo tempo que proporciona alívio de taxas a todos os comerciantes que aceitam cartões de crédito Visa ou MasterCard”, disse o economista Joseph Stiglitz num comunicado de imprensa.

Também pode significar que seu cartão oferecerá menos recompensas ou ofertas em breve. As taxas de transferência cobradas pelos emissores de cartão de crédito fazem parte do programa de recompensas do cartão. Portanto, taxas de furto mais baixas podem se traduzir em programas de recompensas ou benefícios menos lucrativos.

Mas os emissores de cartões de crédito têm outras maneiras de ganhar dinheiro. Considerando que as recompensas e vantagens são a forma como a maioria dos emissores atraem as pessoas a se inscreverem, os emissores de cartões têm um grande incentivo para manter os programas de recompensas competitivos.

“Já ouvi esse argumento sobre como as recompensas serão afetadas, mas John Ulzheimer, ex-Fico, Equifax e Credit.com, não vê nenhuma evidência de redução de receitas para processar alterações nos programas de recompensas.

“A maioria, senão todos, dos estudos que examinam por que os clientes escolhem os cartões que listam as recompensas no topo ou perto do topo da lista”, disse ele. “Portanto, embora a perda de receita de processamento de cartões possa ser facilmente compensada por outras atividades bancárias, não faz sentido, do ponto de vista da aquisição, tocar em programas de recompensas.”

Infelizmente, a taxa de juros do seu cartão e outras taxas podem aumentar para compensar a diferença.

E quanto a outras redes de cartões?

Junto com Visa e MasterCard, existem duas outras redes de cartões: American Express e Discover. A diferença é que Amex e Discover também atuam como emissores de cartões de crédito, enquanto Visa e MasterCard fazem parceria com bancos para emitir cartões de crédito.

A Amex geralmente cobra taxas de comerciante mais altas do que Visa e Discover, e é por isso que os cartões Amex podem não ser aceitos em algumas empresas. Se o acordo for aprovado, a taxa de aceitação dos cartões Amex poderá diminuir.

Além disso, a potencial aquisição da Discover pela Capital One poderia colocar a empresa em posição de oferecer taxas mais baixas aos comerciantes para aumentar suas taxas de adoção.

Quando as coisas vão mudar?

As coisas não vão mudar por algum tempo. O acordo ainda precisa ser aprovado pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste de Nova York, o que significa que você não deve esperar que sua conta de compras aumente (ou diminua) no próximo ano ou depois.

Enquanto isso, se você estiver preocupado com a mudança nos custos de transação, peça ao seu provedor para fazer o downgrade do seu cartão ou solicitar um cartão de crédito de nível inferior. No entanto, o especialista em crédito Jason Steele diz que provavelmente não é necessário.

“Será difícil para os varejistas implementar [a price change] E isso prejudica os clientes de alto valor que possuem esses cartões”, disse Steele. “Acho que você verá isso ocasionalmente com alguns varejistas e comerciantes especializados, mas não acho que companhias aéreas, hotéis e grandes varejistas farão isso”.

resultado final Se a solução for aprovada, com certeza vai agitar um pouco as coisas, mas não precisa ser só tristeza e tristeza para você. O importante é se preparar para a possibilidade de pagar taxas mais altas se você usar um cartão de crédito com classificação mais alta, o que pode afetar os programas de recompensas. Mas se você usar um cartão de crédito que cobra uma taxa de furto mais baixa no comerciante, poderá economizar dinheiro.

