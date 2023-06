Programa de preços de congestionamento na cidade de Nova York suspende proibição federal final

A comissão diz que o programa de pedágio começará na primavera de 2024.

“O preço do congestionamento reduzirá o tráfego em nossa cidade congestionada, melhorará a qualidade do ar e fornecerá recursos críticos para o MTA”, disse a governadora Kathy Hochul em um comunicado. “Com a luz verde do governo central, esperamos implementar este projeto.”

Os defensores da tarifação do congestionamento aplaudiram a notícia da aprovação federal.

“É muito importante focar em atingir nossas metas climáticas, melhorar nossa qualidade do ar e melhorar nossa qualidade de vida, especialmente quando se trata de nossa mobilidade”, disse Rene Reynolds, diretor executivo da Tri-State Transportation Campaign. O transporte público deveria ser melhorado. “O preço do congestionamento pode nos ajudar a fazer isso, eliminando estradas congestionadas e investindo no transporte de massa.”

O preço do congestionamento deve ser aprovado pelos legisladores de Nova York em 2019 Gera US$ 1 bilhão anualmente Outras cidades ao redor do mundo tiveram sucesso com projetos semelhantes para o MTA. De acordo com Pesquisa preparada para o Departamento de Transportes dos EUALondres, Cingapura e Estocolmo tiveram menos tráfego depois de estabelecer seus próprios pedágios.

O dinheiro será usado para melhorar a rede de transporte público da cidade, incluindo a construção de novos elevadores nos túneis e a modernização dos sinais que mantêm os trens em movimento. Por lei, o dinheiro só pode ser usado para projetos de capital, não para despesas operacionais.

Especialistas dizem que o plano tornaria a locomoção em Nova York mais igualitária: cobraria dos motoristas que podem, pelo menos teoricamente, pagar, enquanto ajudaria aqueles que não podem porque dependeriam menos do transporte público. Renda.