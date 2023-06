Pelo menos uma pessoa morre após tornado em Indiana

Pelo menos uma pessoa morreu e outra ficou ferida quando as tempestades atingiram o sul de Indiana e partes do vale do rio Ohio no domingo, deixando centenas de milhares de clientes sem energia.

Um funcionário do condado de Martin, Indiana, disse que uma pessoa morreu e outra ficou ferida, mas que os socorristas estavam procurando vítimas e limpando árvores das estradas. Suspeita-se de um tornado, mas ainda não foi confirmado pelos meteorologistas. “É aqui no meio da floresta”, disse Mandy Wolf, diretora da equipe de emergência do condado, por telefone. “É uma bagunça.”

No condado de Johnson, pelo menos um tornado é possível perto da cidade de New Whiteland, disse Chad Swain, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia de Indianápolis. “Temos outros tornados em potencial, um no condado de Martin e outro no condado de Monroe”, disse o Sr. Várias casas foram severamente danificadas, disse Swain.

No norte de Indiana, Funcionários do condado de Porter disseram O clima severo em uma refinaria local da BP desencadeou uma explosão de gás não planejada na instalação. As equipes estão administrando a situação e não há perigo imediato para a comunidade, disseram as autoridades.