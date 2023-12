EXCLUSIVO: China atrai centenas de políticos taiwaneses com viagens baratas antes das eleições

TAIPEI (Reuters) – Pequim ofereceu a centenas de políticos taiwaneses viagens de baixo custo para a China, de acordo com fontes e documentos taiwaneses que enervaram as autoridades devido a uma campanha generalizada de “interferência eleitoral”. .

O presidente Tsai Ing-wen e outras autoridades taiwanesas alertaram que as eleições poderiam tentar influenciar os eleitores em direção a candidatos que desejam laços mais estreitos com Pequim, o que poderia definir os laços da ilha com a China. Mas a escala da medida chinesa não foi informada anteriormente.

Pequim, que afirma governar Taiwan democraticamente, intensificou a pressão militar e política sobre a ilha para aceitar a sua soberania, tornando as eleições presidenciais e legislativas de 13 de janeiro uma escolha entre “paz e guerra” e chamando o partido no poder de “paz e guerra”. Separatistas perigosos e exortando os taiwaneses a fazerem a “escolha certa”.

A lei taiwanesa proíbe campanhas eleitorais de receberem dinheiro de “potências estrangeiras hostis”, incluindo a China, e esta semana os promotores do sul de Taiwan disseram que iriam processar 22 pessoas, incluindo políticos de base, por violarem leis eleitorais e de segurança.

As agências de segurança de Taiwan estão considerando realizar mais de 400 visitas à China no mês passado, a maioria lideradas por líderes de opinião locais, como prefeitos e chefes de vilarejos, disse à Reuters um oficial de segurança taiwanês que monitora as atividades da China.

As agências acreditam que as viagens foram subsidiadas com descontos em acomodações, transporte e refeições por unidades do Escritório de Assuntos de Taiwan da China, disse a pessoa, que falou sob condição de anonimato devido à delicadeza do assunto.

O escritório chinês não respondeu a um pedido de comentário. Anteriormente, o país disse que respeita as “instituições sociais” de Taiwan ao comentar as eleições.

Quando questionado sobre comentários, o Conselho de Assuntos do Continente de Taiwan, o principal órgão político da China, encaminhou a Reuters aos comentários de seu ministro Chiu Tai-chan esta semana. Ele disse que as tentativas de Pequim de influenciar as eleições de Taiwan por meios que incluem viagens gratuitas para políticos “se mostram claramente”.

“Eles já deixaram claro que deveria haver uma chamada ‘eleição correta’, o que significa escolher os candidatos que o Partido Comunista Chinês deseja”, disse ele aos repórteres, sem dar mais detalhes.

‘Interferência eleitoral’

Aqueles que fazem essas viagens geralmente pagam a própria passagem aérea, mas outras despesas são cobertas pelas autoridades chinesas, disseram as autoridades que investigam o assunto.

“A interferência eleitoral começou em nome de viagens de grupo”, disse um segundo responsável de segurança taiwanês informado sobre o assunto, acrescentando que Pequim tem como alvo políticos que desempenham um papel fundamental na formação da opinião pública para os órgãos governamentais da ilha.

Mais de 300 prefeitos ou chefes de vilarejos apenas do populoso centro de Taiwan participaram de tais viagens à China nos últimos meses, disse ele.

Mais de 20 líderes municipais de um distrito na capital Taipei juntaram-se às suas famílias numa viagem patrocinada pela China a Xangai em Setembro, enquanto mais de 10 de uma associação de políticos locais na vizinha cidade de Nova Taipei juntaram-se numa viagem esta semana. Dois relatórios de segurança foram revisados ​​pela Reuters.

Em comparação com as eleições de quatro anos atrás, a participação no condado de Taipei “aumentou significativamente” e as inscrições foram “muito entusiasmadas”, disse um relatório. “Alguns líderes metropolitanos tornaram-se uma janela de comunicação para certas facções chinesas em Taiwan”.

Até agora, este ano, mais de 1.000 presidentes de câmara ou chefes de aldeia juntaram-se a estas viagens, mais do que da última vez, disse o segundo responsável, uma vez que a China tem como alvo círculos eleitorais onde o apoio aos candidatos que fazem campanha por laços chineses mais estreitos é forte.

Fazer um caso legal é difícil

Na audiência na cidade de Kaohsiung, no sul, os promotores disseram acreditar que as cinco viagens de lá foram totalmente financiadas pelo Escritório de Assuntos de Taiwan da China.

As autoridades chinesas pediram aos participantes que apoiassem certos partidos políticos e “se opusessem à independência de Taiwan”, afirmaram os procuradores num comunicado.

“Não existe almoço grátis”, disse o procurador-geral Hsing Tai-chao na quinta-feira. Ele também instou os taiwaneses a não aceitarem ofertas ou instruções de autoridades chinesas quando viajarem para lá, dizendo que potências externas estão tentando influenciar os cidadãos de uma “forma sem precedentes”.

Autoridades de defesa disseram que é um desafio abrir processos criminais contra turistas porque é difícil estabelecer um rastro de dinheiro para empresas estatais chinesas por trás dos passeios, que as autoridades chinesas muitas vezes cobram muito abaixo da taxa de mercado.

Taiwan suspendeu as viagens em grupo à China através de agências de viagens após a pandemia da COVID-19, mas não há restrições às visitas individuais.

Uma recente investigação governamental levou alguns políticos a serem mais cautelosos em relação a tais viagens, com os dois responsáveis ​​a organizarem algumas separadamente e depois a reunirem-se na China.

“Eles agora evitam sentar-se em assentos próximos um do outro durante os voos.”

