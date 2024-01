Uma tempestade de inverno que traz neve para o nordeste é vulcânica

jogar

Uma tempestade de inverno trará neve, gelo, chuva e vento para o leste neste fim de semana.

Partes do sul e centro da Nova Inglaterra verão acúmulos significativos de neve e ventos fortes.

As áreas mais ao sul deverão ver a neve mais significativa ao norte e a oeste do corredor I-95.

A tempestade de inverno Ember atingirá o Leste neste fim de semana, trazendo uma mistura de neve, gelo, chuva e vento que pode criar condições de viagem perigosas.

É aqui que a tempestade está agora: Ember segue do sudoeste em direção às planícies centrais com neve e chuva. Abaixo está uma olhada no radar mais recente mostrando onde este sistema está produzindo precipitação atualmente. A queda de neve nessas áreas é geralmente leve a moderada

Os impactos máximos a leste de Ember ocorrerão no fim de semana: Um sistema de baixa pressão se fortalecerá do Extremo Sul em direção ao norte até a Costa Leste neste fim de semana. É provável que a tempestade se torne nordeste, o que significa que os ventos soprarão do nordeste sobre partes da costa leste.

A trajetória da baixa permitirá que a tempestade produza uma mistura de neve, chuva e granizo e um pouco de neve em áreas onde sua umidade interage com o ar frio ao norte e oeste do Vale do Ohio e partes dos Apalaches. Meio-Atlântico e Nordeste sábado e sábado à noite. Ventos fortes também soprarão em algumas áreas.

Ember começará a se mover para fora do nordeste na noite de domingo, mas a neve, a chuva e o vento continuarão durante todo o dia.

O momento geral da tempestade pode ser visto nos próximos três mapas.

Previsão de sábado (Tons de verde representam áreas onde a chuva é esperada. Espera-se que as áreas sombreadas em azul vejam neve. Espera-se que as áreas sombreadas em roxo vejam chuva ou neve. Espera-se que o rosa tenha neve ou chuva congelante (neve).)

Previsão para sábado à noite (Tons de verde representam áreas onde a chuva é esperada. Espera-se que as áreas sombreadas em azul vejam neve. Espera-se que as áreas sombreadas em roxo vejam chuva ou neve. Espera-se que o rosa tenha neve ou chuva congelante (neve).)

Previsão de domingo (Tons de verde representam áreas onde a chuva é esperada. Espera-se que as áreas sombreadas em azul vejam neve. Espera-se que as áreas sombreadas em roxo vejam chuva ou neve. Espera-se que o rosa tenha neve ou chuva congelante (neve).)

Aqui está uma olhada em quanta neve e gelo esperar: A previsão ainda é um tanto incerta, pois persistem dúvidas sobre a trajetória exata da tempestade, a intensidade e a disponibilidade de ar frio. Portanto, lembre-se de que a previsão abaixo está sujeita a alterações.

No momento, os meteorologistas estão prevendo que algumas áreas próximas à costa não terão muito ar frio, o que significa que áreas de Washington, DC à cidade de Nova York poderão ver uma mistura de chuva e neve ou apenas chuva. Nossa última previsão abaixo mostra a melhor chance de neve significativa (5 ou mais polegadas) ao norte e oeste desta seção do corredor Interestadual 95 no centro e nordeste da Pensilvânia, norte de Nova Jersey e partes do Vale do Hudson em Nova York.

As áreas do sul e centro da Nova Inglaterra, incluindo áreas próximas à Interestadual 95, têm a maior chance de queda de neve significativa (5 ou mais polegadas). Isso inclui partes das áreas metropolitanas de Boston, Providence e Hartford.

A chuva congelante será mais perceptível em áreas adjacentes dos Apalaches meridionais e centrais e no Piemonte, do oeste da Carolina do Norte à Virgínia Ocidental.

A probabilidade da NOAA é de 0,10″ ou mais de acúmulo de neve (Massas de gelo de 0,10 polegadas ou menos podem tornar a viagem mais perigosa, mas geralmente não danificam árvores e linhas de energia.)

Aqui está o que você precisa para estar preparado: As más condições de viagem terão o principal impacto da tempestade no leste neste fim de semana. É melhor evitar ou atrasar viagens em áreas onde há neve e gelo.

Chris Doles Ele começou sua carreira no The Weather Channel no início dos anos 2000 e é meteorologista sênior no weather.com há mais de 10 anos.

