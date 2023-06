Na gravação de áudio, Trump é ouvido discutindo um documento sensível do Irã

A gravação, feita em uma reunião no clube de golfe de Trump em Bedminster, NJ, foi uma prova crítica obtida pelo advogado especial Jack Smith. Parece minar as alegações de Trump de que ele havia desclassificado documentos antes de deixar o cargo ou que não sabia de sua posse de documentos restritos depois de deixar a Casa Branca.

Trump enfrenta 37 acusações criminais relacionadas ao manuseio incorreto de documentos classificados. Em uma entrevista recente, Trump disse que não sabia que o dossiê do Irã estava entre os itens em caixas recuperadas pelo FBI e pelo Departamento de Justiça em Mar-a-Lago – seu clube particular e casa na Flórida. Ele passou a dizer que tudo o que ele levou com ele era confidencial. Ele se declarou inocente no início deste mês durante um julgamento no tribunal federal de Miami.