Aparecem as primeiras pré-encomendas de Zelda: Echoes of Wisdom e Hyrule Edition no Switch Light

Atualizar: Hyrule Edition Switch Lite está vendendo rápido! Se ainda estiver no seu país, recomendamos fazer o pedido o mais rápido possível.

Um dos destaques absolutos do Nintendo Direct de junho de 2024 será, sem dúvida, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, o novo jogo da série com lançamento previsto para setembro.

As pré-encomendas do novo título estão começando a aparecer e são muito legais também Nintendo Switch Lite: Edição Hyrule Bureau anunciou com o jogo. Tanto o jogo quanto o console serão lançados em 26 de setembro.

Ficaremos atentos a todos os melhores preços e ofertas disponíveis para ambos aqui nesta página – no entanto, não esperaremos muito para garantir esse Switchlight!

Nesta página: Aparecem as primeiras pré-encomendas de Zelda: Echoes of Wisdom e Hyrule Edition Switch Light

Encomende Nintendo Switch Lite: Edição Hyrule

As pré-encomendas do console são atualmente muito limitadas (esgotadas em minutos!), Então, embora tenhamos certeza de que mais lojas adicionarão listagens nas próximas semanas, você definitivamente seria sensato em comprar uma. Ainda pode.

O console vem com uma assinatura de 12 meses do Nintendo Switch Online + Pacote de Expansão.

para nós

Reino Unido

Europa

Japão

Os consoles Switch e Switch Lite funcionam em qualquer lugar do mundo, independentemente da região, e podem ser usados ​​em qualquer idioma de sua escolha. A única diferença é a embalagem – o modelo abaixo vem em embalagem japonesa, mas pode ser enviado para todo o mundo.

Encomende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom nos EUA e Canadá

Aqui estão suas opções atuais nos EUA e no Canadá (adicionaremos mais varejistas à medida que as pré-encomendas aparecerem):

para nós

Canadá

versão japonesa

Encomende The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom na Inglaterra

Já existem várias opções disponíveis no Reino Unido, com alguns preços com descontos bem-vindos já em oferta:

Compre Legend of Zelda: Echoes of Wisdom com crédito na eShop

Se você deseja possuir o jogo digitalmente, em breve poderá encomendá-lo diretamente no Nintendo Switch eShop.

