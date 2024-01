Professores da Cal State iniciam a maior greve dos EUA

“Se concordarmos com os aumentos que esses sindicatos estão pedindo, teremos que fazer cortes drásticos nos programas”, disse Leora Friedman, vice-reitora de recursos humanos do sistema universitário, em entrevista coletiva na sexta-feira. “Teremos que demitir funcionários – isso afetará nosso trabalho acadêmico”. Ele disse que a organização concordou recentemente com um aumento salarial de 5% com seis outros sindicatos.

O sindicato quer aumentar o salário base dos empregados a tempo inteiro de 54.360 dólares para 64.360 dólares, e procura outras mudanças, incluindo limites ao tamanho das turmas e uma expansão da licença parental remunerada.

“É aí que estamos”, disse o presidente do sindicato, Charles Toombs. “Sabemos que um ataque sistémico à CSU seria histórico”.

“Supereducados e mal pagos”, manifestaram-se membros do sindicato usando ponchos vermelhos sob a chuva na manhã de segunda-feira na Universidade Estadual de San Jose, gritando: “Levante-se, desça, San Jose é uma cidade sindicalizada”.

Ray Pieko, professor sênior do departamento de história, disse que está lutando por professores que tenham um custo de vida bem abaixo do caro Vale do Silício. O salário médio anual de um professor em tempo integral na universidade é de US$ 54 mil, disse ele.