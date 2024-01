Ayodhya: Modi inaugurou o templo Ram em grande estilo antes das eleições indianas

AYODYA, Índia (AP) – O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, toma posse na segunda-feira Um polêmico templo hindu Construída sobre as ruínas de uma mesquita histórica na cidade de Ayodhya, no norte do país, constituiu uma importante promessa nacionalista hindu que o seu partido no poder espera que lhe garanta um terceiro mandato consecutivo nas próximas eleições.

O templo, que ainda está em construção, é dedicado ao Senhor Rama do Hinduísmo e atende a uma demanda de longa data de milhões de hindus que adoram a venerada divindade. O partido de Modi e outros grupos nacionalistas hindus captaram a exigência e retrataram o templo como central para a sua visão de restaurar o orgulho hindu, que dizem ter sido ofuscado por séculos de domínio Mughal e do colonialismo britânico.

Vestido com uma kurta tradicional, Modi presidiu a inauguração enquanto sacerdotes hindus cantavam kirtans dentro do santuário interno do templo, onde a escultura de pedra de 1,3 metros (4,3 pés) foi instalada na semana passada. Uma concha foi soprada por um sacerdote para marcar a abertura do templo, e Modi colocou uma flor de lótus em frente ao ídolo de pedra negra, adornado com intrincados ornamentos de ouro e carregando um arco e flecha dourados. Ele então se prostrou diante do ídolo.

Milhões de indianos assistiram à cerimónia pela televisão, com canais de notícias cobrindo o evento sem parar e retratando-o como um espetáculo religioso.

Trabalhadores decoram com flores um templo dedicado ao deus hindu Rama, um dia antes da inauguração do templo em Ayodhya, Índia, domingo, 21 de janeiro de 2024. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)

“O Raj (reinado) de Rama começa”, dizia uma manchete de um noticiário de TV. Rama Rajyam é uma frase sânscrita que significa administração justa e ética no hinduísmo, mas é usada pelos nacionalistas hindus para denotar o domínio hindu na Índia oficialmente secular.

Cerca de 7.500 pessoas, entre empresários, políticos e estrelas de cinema, participaram da procissão, onde um helicóptero do exército despejou flores em uma tela gigante fora do templo.

Modi é o rosto do nexo sem precedentes e implacável entre religião e política na Índia. Antes da inauguração do templo, Rama deu o tom ao visitar vários templos durante 11 dias como parte de rituais religiosos hindus.

Analistas e críticos assistem à cerimônia de segunda-feira Começa a campanha eleitoral para Modi, foi um nacionalista hindu convicto e um dos líderes mais proeminentes da Índia que, durante o seu governo de 10 anos, procurou transformar o país de uma democracia secular num estado distintamente hindu. Dizem que a pompa do Estado mostra até que ponto a linha entre religião e Estado se desgastou sob o regime de Modi.

“Os primeiros-ministros antes de Modi também visitaram templos e outros locais de culto, mas foram para lá como devotos. Esta é a primeira vez que ele vai lá como ritualista”, disse Nilanjan Mukhopadhyay, especialista em nacionalismo hindu e autor de um livro sobre Modi.

O santuário, um dos locais religiosos mais problemáticos da Índia, deverá reforçar as hipóteses de Modi alcançar um terceiro mandato consecutivo no poder, aproveitando os sentimentos religiosos dos hindus, que representam 80% da população de 1,4 mil milhões de habitantes da Índia.

Helicópteros da Força Aérea Indiana derramam pétalas de flores em um templo dedicado ao deus hindu Rama antes de sua inauguração em Ayodhya, Índia, domingo, 21 de janeiro de 2024. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)

Ayodhya já foi cheia de casas e barracas lotadas Uma decoração elaborada foi feita Até a cerimônia de abertura do templo. Estradas estreitas foram convertidas numa rota de peregrinação de quatro pistas até ao templo, os turistas estão a afluir ao novo aeroporto e à extensa estação ferroviária, e as principais cadeias hoteleiras estão a construir novas propriedades.

Devotos exultantes de todo o país vieram celebrar a inauguração, com grupos de pessoas dançando ao som de hinos religiosos tocados em alto-falantes ao longo de estradas enfeitadas de flores. Enormes recortes do Senhor Rama e outdoors de Modi estão por toda parte em Ayodhya, onde as fronteiras foram fechadas para impedir a entrada de mais pessoas. Cerca de 20.000 funcionários de segurança e mais de 10.000 câmeras de segurança foram mobilizados.

Este momento será lembrado como importante e histórico por muitos cidadãos hindus do país.

“Estou aqui para ver a história se desenrolar diante de nossos olhos. Durante séculos, a história do Senhor Rama ressoou nos corações de milhões de pessoas”, disse Harish Joshi, que chegou a Ayodhya vindo do estado de Uttarakhand quatro dias antes do festival.

Construído a um custo de US$ 217 milhões e cobrindo uma área de quase 3 hectares (7,4 acres), o templo fica no topo das ruínas de Babri Masjid, do século 16, que foi arrasada por turbas hindus em 1992. Ruínas de um templo que marca o local de nascimento do Senhor Rama.

Um guarda monta guarda do lado de fora do sanctum sanctorum de um templo dedicado ao deus hindu Rama em Ayodhya, Índia, domingo, 21 de janeiro de 2024. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)

O local tem sido um ponto de conflito religioso para ambas as comunidades, com a demolição da mesquita provocando tumultos sangrentos em toda a Índia que mataram 2.000 pessoas, a maioria muçulmanos.

A disputa terminou em 2019 Numa decisão controversa, o Supremo Tribunal da Índia disse que a destruição da mesquita era uma “violação grave” da lei, mas concedeu o local aos hindus e cedeu outras terras aos muçulmanos.

Esta história tensa ainda é uma ferida aberta para muitos muçulmanos, que vêem a construção do templo como uma prova da política de Modi, que prioriza o hinduísmo.

As autoridades dizem que o templo de arenito rosa de três níveis será aberto ao público após o festival e espera-se que 100 mil devotos o visitem diariamente. Os construtores ainda estão trabalhando para concluir as 46 portas elaboradas e os intrincados entalhes nas paredes.

A inauguração se tornou um grande evento nacional.

O governo de Modi planejou exibições ao vivo em todo o país e até exibiu o evento em cinemas de algumas cidades oferecendo pipoca grátis. Os trabalhadores do partido no poder foram de porta em porta distribuindo bandeiras religiosas, enquanto Modi encorajava as pessoas a celebrar acendendo lâmpadas em casas e templos locais. Os escritórios do governo estiveram fechados durante meio dia na segunda-feira e vários estados declararam feriados. Até os mercados de ações e os mercados monetários estavam fechados durante o dia.

Mas nem todo mundo é feliz. Quatro importantes autoridades religiosas hindus recusaram-se a comparecer, alegando que a consagração de um templo inacabado era contra as escrituras hindus. Alguns dos principais líderes do principal partido da oposição, o Congresso, também estão a boicotar o evento, com muitos legisladores da oposição a acusarem Modi de usar o templo para ganhar pontos políticos.

Salik e Pati relatam de Nova Delhi.