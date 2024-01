Em San Diego, enchentes furiosas inundaram casas e rodovias

“Ao que tudo indica, este será um dos 10 dias mais chuvosos no aeroporto de acordo com todos os registros climáticos que datam de 1800”, disse Brian Adams, meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional em San Diego. “É um dia, sim.”

No bairro de Mountain View, em San Diego, que foi particularmente atingido, muitos moradores tentaram varrer a água de suas garagens, o que não parecia tão inútil quanto lidar com a lama que entrava em suas casas. A água, a julgar pelas listras marrons nas paredes externas das moradias, tinha vários metros de altura. No interior, tapetes cobertos de lama espessa.

“A casa inteira parece estar na lama”, disse Laura Lockwood, 43, ao observar a cena do lado de fora da casa onde mora há oito anos. A mesa do pátio foi jogada contra a frente da garagem. O pátio tornou-se um pântano intransponível. A cerca de madeira foi derrubada. Seu gato Bagheera está desaparecido.

“Eu não esperava nada assim”, disse a Sra. disse Lockwood, um designer de interiores. Ela planejava tirar vários dias de folga do trabalho. “É impressionante. Nem sei por onde começar.