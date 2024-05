Bronie James está no draft da NBA. A próxima ligação com LeBron James?

O guarda da Universidade do Sul da Califórnia, Brony James, filho mais velho de LeBron James, permanecerá no draft da NBA do próximo mês, em vez de se retirar antes do prazo final de quarta-feira para manter sua elegibilidade para a faculdade, o que tem implicações para sua família e para a liga. James, 19, declarou-se antecipadamente para o draft e entrou no portal de transferências da NCAA no início de abril, mantendo suas opções em aberto durante o processo de pré-draft. LeBron James anunciou a decisão de seu filho na quarta-feira No instagram: “Bironi permanece no draft.”

Aqui está o que você deve saber sobre Brony James, cuja decisão levanta a possibilidade de ele se juntar ao pai na NBA na próxima temporada.

Com um nome como LeBron Ramon James Jr., Brony sempre enfrentaria grandes expectativas. Suas habilidades no basquete foram exibidas em vídeos virais desde que ele estava no ensino fundamental. Em 2015, “ele já recebeu algumas ofertas de faculdades”, confirmou LeBron James sob condição de anonimato. “É uma loucura. Deveria ser uma violação. Você não deveria contratar crianças de 10 anos.

Mas LeBron James há muito discute a possibilidade de se juntar a Howes da NHL e a Griffis da MLB como parte de uma dupla de pai e filho.

“Eu quero estar no chão com meu filho. Quero estar no chão com Brony,” James, agora com 39 anos, disse à ESPN Em janeiro. “Ou com o mesmo uniforme ou com um confronto contra ele. … Mas eu quero fazer toda aquela coisa de Ken Griffey Sr. Isso seria ótimo, é claro. … Ele diz que quer jogar na NBA, então se é isso que ele quer fazer, ele tem que trabalhar. Já estou aqui, então estou esperando por ele. READ 'Vários' mortos após pequeno avião cair em casa móvel na Flórida: autoridades

O conto de fadas tem uma estrada sinuosa

Mas embora Brony fosse um prodígio, ela não aparecia uma vez em uma geração como seu pai. Ao contrário de LeBron, ele foi para a faculdade e veio para a USC no verão passado, depois de se destacar no McDonald’s All-American Game e no Nike Hoop Summit. No entanto, ele sofreu um ataque cardíaco durante um treino em julho. No mês seguinte, a família de James anunciou que ele tinha um “defeito cardíaco congênito anatomicamente e funcionalmente significativo e é tratável”.

Broney acabou sendo liberado para retornar ao tribunal e fez sua estreia na faculdade em meados de dezembro. Ele teve média de 4,8 pontos, 2,8 rebotes e 2,1 assistências em 19,4 minutos para os Trojans 15-18, que terminaram na última posição do Pac-12. Ele foi clinicamente liberado para o recrutamento pouco antes do recrutamento deste mês. fontes disseram à ESPN, o painel Fitness to Play da NBA. Sua decisão de se tornar profissional foi o início dos treinos com equipes em potencial antes do draft de 26 a 27 de junho.

A estrela de Broney tem aumentado ultimamente, e suas perspectivas de draft foram impulsionadas por fortes desempenhos durante os treinos de pré-draft. Apesar de estar classificado em 54º lugar no top 100 da ESPN, ele impressionou os olheiros no draft combine. Ele terminou em segundo lugar com 71 chances em dois treinos de arremessos de três pontos e marcou 13 pontos em uma partida de equipe. Ele continuou a ter um bom desempenho durante um dia profissional nas instalações de treino do Los Angeles Lakers na semana passada, mostrando explosividade e arremessos de perímetro precisos. READ O filme de Beyoncé ganha regras especiais para compradores de ingressos AMC, ocorre reação - prazo

Embora James pareça estar unindo forças, está longe de ser um bloqueio. Broney ainda deve ser convocado ou, caso não seja selecionado, assinar com qualquer time como agente livre. Convenientemente, seu pai assinou uma extensão de contrato com o Lakers até 2022, o que lhe permitirá se tornar um agente livre neste verão. LeBron tem até 29 de junho, dois dias após o encerramento do draft, para escolher outro ano com o Lakers ou sair.

A capacidade de LeBron de controlar seu futuro e a decisão de Broney de entrar no draft, apesar de uma temporada nada inspiradora de calouro na USC, alimentaram especulações de que os dois poderiam acabar no mesmo time. Mas LeBron tentou minimizar o burburinho à medida que o otimismo que ele frequentemente expressava se aproximava da realidade.