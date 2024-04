A lesão de Giannis Antetokounmpo lançou uma nuvem negra sobre a vitória do Bucks sobre o Celtics

MILWAUKEE – As coisas pareciam boas para o Milwaukee Bucks até o final do terceiro quarto do jogo de terça-feira contra o Boston Celtics. No meio de uma seqüência de quatro derrotas consecutivas, o Bucks está 15 pontos acima do único time com 60 vitórias da NBA.

Então o desastre aconteceu.

Sem fazer contato com outro jogador, o atacante do Bucks, Giannis Antetokounmpo, caiu no chão enquanto corria pela quadra, agarrando imediatamente a metade inferior da perna esquerda.

Depois de sentar-se brevemente com companheiros de equipe e um treinador ao seu redor, Antetokounmpo colocou peso em sua perna e depois colocou um braço em volta dos ombros dos companheiros de equipe Brook Lopez e Thanasis Antetokounmpo para ajudá-lo a se levantar. Eventualmente, Antetokounmpo voltou para o vestiário dos Bucs por conta própria.

Durante o quarto quarto da vitória por 104-91 sobre Milwaukee, os Bucs anunciaram que Antetokounmpo sofreu uma distensão na panturrilha esquerda. Após o jogo, o técnico do Bucks, Doc Rivers, disse aos repórteres que Antetokounmpo passou por mais testes após o jogo na panturrilha esquerda e no tendão esquerdo.

“Eles estão examinando a panturrilha, o que obviamente é uma ressonância magnética”, disse Rivers. “Eles vão verificar os dois, sim.”

Quando Rivers confirmou o teste, ele disse que ainda não havia sido concluído e que Antetokounmpo havia deixado a arena para fazer exames de imagem.

O armador do Bucks, Damian Lillard, foi o jogador mais próximo de Antetokounmpo na jogada quando levantou a bola e viu Antetokounmpo cair.

“Sempre que você vê um de seus companheiros cair, é uma verdadeira preocupação”, disse Lillard. “Passamos muito tempo juntos, passamos mais do que com nossa família, então acho que essa é a coisa número um. Ser o seu melhor jogador neste momento da temporada, ser uma parte tão importante do nosso time, é foi como um momento “ah, merda”, especialmente porque não há mais ninguém.

“Eu estava bem ao lado dele. Então eu vi como era sua expressão facial, sua reação. Então, obviamente, eu estava com medo. Eu sabia que íamos pedir um tempo limite, então pulei meia quadra e quando ele se levantou, ele disse. Eu poderia dizer que ele queria tentar o peso. E eu o vi colocar um pouco de peso nele, e foi tipo, a reação dele quase o fez recuar. Mas ele colocou o peso, então eu pensei, ' Ok. Isso parece mais forte do que eu pensava.

“Ver que ele consegue andar sozinho, acho que isso me mostrou muito. E, francamente, é encorajador ver. Agora você só quer que ele seja saudável.

Rivers concordou com Lillard, especialmente em abril. Com os playoffs da NBA começando às 20h, há uma preocupação real com o futuro da saúde de Antetokounmpo.

“Olá, vou dizer isso”, disse Rivers sobre seu nível de preocupação. “Mas ele é Giannis. Acho que todos provavelmente sentem o mesmo que eu agora. Vamos apenas torcer pelo melhor. “

Com a vitória de terça-feira, Milwaukee passou para 48-31 na temporada. Com três jogos restantes da temporada regular, o Bucks está um jogo à frente do New York Knicks, segundo colocado na Conferência Leste. O Bucks detém o desempate sobre o Knicks, mas há mais preocupações na classificação.

O Orlando Magic e o Cleveland Cavaliers estão a dois jogos do Bucks. O Cleveland Cavaliers detém o recorde de desempate da divisão sobre o Bucks, mas agora perdeu três jogos consecutivos e venceu apenas três dos últimos 10 jogos. Por outro lado, o desempate está no ar contra o Magic, que enfrenta o Bucks duas vezes nos últimos três jogos da temporada regular – primeiro na noite de quarta-feira em Milwaukee e depois no domingo em Orlando para ambos na final da temporada regular. Equipes.

Entre os encontros com o Magic, o Bucks enfrenta o Thunder, que derrotou no dia 24 de março em Oklahoma City. Nesta temporada, os Bucs estão com 3-3 em jogos que Antetokounmpo não joga.

O Bucks ainda não anunciou quaisquer outros resultados de imagem submetidos a Antetokounmpo após o jogo.

Portanto, neste momento, o único diagnóstico feito pela equipe foi distensão do sóleo esquerdo. O sóleo é um dos dois músculos que compõem a panturrilha, então as equipes costumam se referir às distensões do sóleo como a distensão mais comum da panturrilha, mas há casos em que as equipes têm casos específicos em que um jogador sofreu uma distensão do sóleo. Um desses casos ocorreu com Lillard na temporada passada, quando ele era membro do Portland Trail Blazers.

“Dói”, disse Lillard em resposta a uma pergunta Atlético Como me senti quando sofri a mesma lesão no primeiro mês da temporada 2022-23. “Doeu. … Quando fiz isso, consegui fazer as coisas normalmente. Sinto que tenho uma alta tolerância à dor e, quando fiz isso, comecei a andar, e não só doeu, mas o músculo não conseguia. Não vou lidar com isso.

“Então, uma vez que tudo se acalma, acho que você encontra uma maneira de contornar isso, mas é uma sensação estranha. Mas ouvindo isso, eu sei, conheço esse sentimento. – também é inspirador.

Quanto a Lillard, uma distensão na panturrilha da mesma perna causou uma lesão plantar após tê-lo afastado dos gramados no início da temporada. Lillard foi listado pela primeira vez no relatório de lesão em 6 de novembro de 2022, mas superou a lesão até sofrer uma distensão do sóleo algumas semanas depois.

“Quando fiz isso, distendi minha panturrilha e voltei, oito ou nove dias depois, voltei da panturrilha”, disse Lillard. “E então… tive uma lesão no sóleo logo depois que voltei. Acho que foi um ou dois jogos depois que voltei e fiz meu sóleo. Depois disso, demorou duas semanas. Para mim, foram duas semanas, e então voltei e joguei.

Lillard foi listado pela primeira vez no relatório de lesões do Portland em 20 de novembro, e os Trail Blazers jogaram com o Indiana Pacers em 20 de dezembro. Ele não voltou a jogar até o dia 4, cerca de 14 dias após o diagnóstico inicial.

Para o Bucks, faltam 11 dias para os playoffs da NBA, então o cronograma de Antetokounmpo dependerá inteiramente da gravidade da distensão do sóleo e se é ou não a única lesão que o time sofreu quando os resultados dos testes de terça à noite voltarem.

(Foto de Giannis Antetokoumpo: Stacy Revere/Getty Images)