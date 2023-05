Biden declara que ‘a América não será inadimplente’ e diz estar confiante em acordo orçamentário com legisladores do Partido Republicano

WASHINGTON (AP) – O presidente Joe Biden anunciou na quarta-feira que está confiante de que os Estados Unidos evitarão uma crise de dívida catastrófica e sem precedentes, dizendo que negociará com os republicanos do Congresso. produziu Ele partiu para a cúpula do G-7 no Japão Mas ele planeja voltar até o final da semana na esperança de ratificar um acordo definitivo.

Os comentários otimistas de Biden vieram quando um seleto grupo de negociadores se reuniu para definir os contornos finais de um acordo de gastos orçamentários. Deve abrir caminho para a elevação do limite de crédito a partir de 1º de junho. É quando o Departamento do Tesouro diz que os EUA podem deixar de cumprir suas obrigações e desencadear uma crise financeira.

“Estou confiante de que chegaremos a um acordo sobre o orçamento e a América não entrará em default”, disse Biden no Roosevelt Room da Casa Branca. Mais tarde, na noite de quarta-feira, as negociações foram retomadas a portas fechadas no Capitólio.

O democrata Biden e o presidente republicano Kevin McCarthy culparam o impasse do teto da dívida por semanas. Mas Biden disse sobre uma recente reunião na Casa Branca com líderes do Congresso: “Acho que todos compareceram à reunião de boa fé”.

McCarthy também estava entusiasmado, embora Biden fosse contestado. O presidente disse que as negociações orçamentárias ainda estão separadas da questão do teto da dívida, mas disse que o presidente Biden “finalmente recuou” em sua recusa em negociar.

“Continuem trabalhando – trabalharemos novamente esta noite”, disse McCarthy a repórteres depois. “Vamos trabalhar até conseguir.”

Biden disse que cada líder – vice-presidente Kamala Harris, R-McCarthy, líder da minoria na Câmara Hakeem Jeffries, D-N.Y., líder da maioria no Senado Chuck Schumer, R-Ky., e líder da minoria no Senado Mitch McConnell, R-Ky., foi presentes na reunião do Salão Oval de terça-feira. . – Concordou que a América não deve falhar em suas obrigações.

“Se não pagarmos nossas contas, será um desastre para a economia americana e para o povo americano”, disse Biden. “Acredito que todos na sala concordaram … que nos uniremos porque não há alternativa. Temos que fazer o que é certo para o país. Temos que seguir em frente.

Ele disse que estaria “em contato” com funcionários da Casa Branca durante a cúpula de Hiroshima. Ele está cancelando escalas na Austrália e Papua Nova Guiné para retornar a Washington no domingo.

Biden e McCarthy designaram um punhado de representantes para tentar rapidamente chegar a um acordo final. Entre eles estão Steve Ricchetti, Conselheiro do Presidente; A diretora de Assuntos Legislativos Louisa Terrell e a diretora do Escritório de Administração e Orçamento Shalanda Young, e o aliado republicano mais próximo de McCarthy, o Dep. Garrett Graves, R-La.

McCarthy, que disse que estará pessoalmente envolvido, disse que planeja interromper as negociações depois de quarta-feira. Ele disse que estava em Washington no fim de semana enquanto as negociações estavam em andamento.

O acordo dos negociadores deixaria qualquer acordo que exigisse a aprovação do Senado e dos republicanos.

Os democratas estão chateados com os novos requisitos de trabalho para alguns que recebem assistência do governo. Os republicanos preferem controles orçamentários mais rígidos do que o apoio dos democratas.

Os comentários positivos de Biden e McCarthy significam que eles esperam conseguir o apoio dos legisladores de seus respectivos partidos.

McCarthy foi apoiado na escadaria do Capitólio na quarta-feira pelos republicanos mais conservadores da Câmara e do Senado.

A dívida nacional é atualmente de US$ 31,4 trilhões. Aumento do limite da dívida não autoriza novos gastos federais; O Congresso só permitiria empréstimos que já havia autorizado.

Os contornos de um acordo estão começando a tomar forma, mas os detalhes dos cortes de gastos e mudanças políticas determinarão se um Congresso dividido pode fazer ou quebrar um acordo bipartidário com a Casa Branca.

Em troca de aumentar o teto da dívida para continuar pagando as contas, os republicanos da Câmara, em nova maioria, estão tentando obter um orçamento exorbitante que não crescerá mais do que 1% ao ano na próxima década.

Agora que o governo suspendeu a emergência pandêmica, os negociadores estão se preparando para retirar cerca de US$ 30 bilhões em ajuda não gasta do COVID-19. Eles estão trabalhando em um possível acordo sobre mudanças nas licenças que acelerariam o desenvolvimento de projetos de energia que os republicanos e democratas desejam, embora os detalhes permaneçam incompletos.

Mas os democratas não estão dispostos a aceitar o limite de 10 anos que os republicanos aprovaram em seu próprio projeto de lei da Câmara, em vez disso, pressionam por uma janela mais estreita para cortes orçamentários.

Depois de abrir a porta para requisitos de trabalho mais rígidos, Biden está enfrentando uma forte reação dos democratas progressistas. Mas ele insistiu na quarta-feira que quaisquer novos requisitos de trabalho são “sem consequência” e que ele não está preparado para afetar os planos de saúde, presumivelmente referindo-se ao Medicaid.

Os republicanos – atrás de McCarthy – apóiam mais exigências de trabalho no Medicaid, vale-refeição e programas de assistência em dinheiro.

Os republicanos zombaram ruidosamente quando os helicópteros sobrevoaram com um Biden aparentemente partindo.

McCarthy, que contava com o apoio de Donald Trump para se tornar o novo presidente, ainda tem trabalho a fazer para manter sua estreita maioria para qualquer acordo final, especialmente entre os conservadores linha-dura do Independence Caucus, que quase bloquearam sua eleição no início deste ano. .

O ex-presidente Trump encorajou os republicanos a “default” se não conseguirem tudo o que desejam de Biden.

“É preciso bipartidarismo”, disse Schumer na quarta-feira. “É a única maneira de ir.”

Como apoio na quarta-feira, o líder democrata da Câmara, Hakeem Jeffries, iniciou um processo para forçar uma votação para aumentar o teto da dívida.

É um processo legislativo complicado, mas Jeffries instou os democratas da Câmara a assinarem a medida na esperança de reunir 218 co-patrocinadores majoritários, incluindo republicanos.

“Emergindo da reunião da Casa Branca, acredito que há um caminho real para encontrar uma resolução bipartidária aceitável que evite o calote”, disse Jeffries em uma carta aos colegas.

“No entanto, dado o prazo iminente de 1º de junho e a urgência do momento, é importante buscar todas as opções legislativas caso nenhum acordo seja alcançado.”