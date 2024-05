Príncipe Harry AO VIVO: Rei Charles despreza festa no jardim com parentes de Diana no Duke’s St Paul’s

Um porta-voz do duque disse que não se encontraria com o rei por causa do “programa completo de Sua Majestade”.

Jenny Bond diz que a divisão na família real é profunda depois que o rei estava ocupado demais para ver Harry

A comentarista real Jenny Bond disse que a profundidade da divisão real ficou evidente depois que foi revelado que o rei Charles estava muito ocupado para ver o príncipe Harry durante sua visita à Inglaterra. O duque de Sussex retornou à Inglaterra na terça-feira (7 de maio) para marcar o 10º aniversário dos Jogos Invictus. Um porta-voz do duque disse que não se encontraria com o rei por causa do “programa completo de Sua Majestade”. Em entrevista à Sky News na noite de terça-feira, Bond, que faz reportagens sobre a família real há 35 anos, disse que ficou “chocada” com a decisão. Ela disse: “Acho que isso mostra a profundidade da divisão”.