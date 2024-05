Dow sobe pelo 7º dia consecutivo com S&P 500 subindo acima de 5.200

Na semana passada, as taxas hipotecárias caíram pela primeira vez em um mês, com a taxa hipotecária fixa de 30 anos atingindo 7,09%.

Rebecca Chen, do Yahoo Finance, relata:

A recente volatilidade das taxas – incluindo a queda de 7,22% desta semana e o aumento constante do mês passado – levou algumas instituições financeiras a rever as suas perspectivas hipotecárias para o resto de 2024.

“Um ambiente onde as taxas estão consistentemente acima de 7 por cento está prejudicando tanto os vendedores quanto os compradores. Muitos vendedores em potencial estão relutantes em listar suas casas e bairros com taxas hipotecárias baixas em anos anteriores, o que afeta negativamente a oferta e aumenta os preços das casas”, disse Sam Kather. . Economista-chefe de Freddie Mac “Estes preços elevados das casas aumentam os desafios gerais de acessibilidade que os potenciais compradores enfrentam neste ambiente de taxas elevadas.”

Os fortes dados económicos e a inflação persistente levaram os especialistas em habitação a rever as suas previsões sobre onde as taxas irão atingir até ao final de 2024.

A Fannie Mae, gigante hipotecária apoiada pelo governo, aumentou sua previsão de final de ano para 6,4%, de 5,9% no início deste ano.

“Nossa… previsão inclui dois cortes nas taxas de juros do Fed em 25 pontos base”, disse Douglas Duncan, economista-chefe da Fannie Mae, ao Yahoo Finance.

O Federal Reserve manteve a taxa de fundos federais estável na semana passada. Entretanto, as taxas hipotecárias – influenciadas pelo índice de referência do banco central – aumentaram 7% nas últimas três semanas.

Para atingir ou aproximar-se da previsão revista, o núcleo das despesas de consumo pessoal (PCE) – a medida de inflação preferida do Fed – teria de cair abaixo de 2% durante pelo menos três meses, disse Duncan. O último núcleo do PCE ganhou 2,8% em março.

A Associação Nacional de Corretores de Imóveis (NAR) agora espera que as taxas médias sejam liquidadas 6,5% até o final do anoAdaptado de Previsão de 6,3% no início do ano.

“O Federal Reserve atrasou os cortes nas taxas”, disse Lawrence Yun, economista-chefe da NAR. “Neste momento, eu teria pensado que as taxas seriam mais baixas e os cortes nas taxas começariam. Quaisquer cortes nas taxas que o Federal Reserve não fizer este ano serão adiados para 2025. Eles estão pedindo um corte nas taxas em setembro, mas nós vou ver.”