Pontuação dos playoffs da NBA de quarta-feira, conclusões: Knicks continuam em declínio; Pacers não podem capitalizar

Depois de um final polêmico no jogo 1 na segunda-feira, o Indiana Pacers voltou ao Madison Square Garden na noite de quarta-feira para igualar sua série com o New York Knicks. Em vez disso, os Pacers deixaram Nova York por 2 a 0 depois que os Knicks se afastaram tarde.

Aqui está o que vimos no Jogo 2.

Knicks 130, Pacers 121

Cont.: Knicks lideram por 2 a 0

Jogo 3: 19h ET de sexta-feira em Indianápolis (ESPN).

Os Knicks podem sobreviver sem Anunoby, mas perdê-lo pode doer

Os Knicks não conseguiram evitar todas as lesões.

Na mesma noite, Jalen Brunson sofreu uma lesão no pé que lhe custou o segundo quarto, mas estimulou um segundo tempo milagroso, o Nova York perdeu seu tackle defensivo OG Anunoby. Não está claro quando os Knicks o trarão de volta.

Brunson machucou a perna no final do primeiro quarto, mas voltou ao chão no intervalo, marcando 25 pontos no segundo tempo da vitória. Anunoby não teve a mesma sorte.

Na verdade é 🔥🔥 pic.twitter.com/4Rjs3RepJP – Knicks de Nova York (@nyknicks) 9 de maio de 2024

Ele deixou o jogo no terceiro quarto, segurando a coxa esquerda enquanto se dirigia ao vestiário. Os Knicks o descartaram muito tempo depois devido a uma “dor no tendão da coxa esquerda”.

Nova York poderia ter vencido sem ele. Foi a ridícula qualidade ofensiva do Indiana que sufocou os Pacers no quarto período. Mas até a lesão, Anunoby vinha de seu melhor jogo desde que ingressou nos Knicks, há quatro meses: 28 pontos, quatro rebotes e três assistências.

Ele é a espinha dorsal da defesa dos Knicks. Se o levarem adiante, o New York estará em uma boa posição para continuar vencendo. Do contrário, isso abre um pouco mais a porta para os Pacers. – Fred Katz

Os Pacers não podem aproveitar a má sorte dos Knicks

Os arremessadores rápidos tiveram sua chance.

Eles quase roubaram o jogo 1 antes de um minuto final desastroso. No jogo 2 eles colocaram os Knicks nas cordas e se machucaram. Nova York continuou perdendo jogadores importantes e os Pacers estavam conseguindo oportunidades. Mas eles retornam a Indianápolis perdendo por 2 a 0 na série, após uma derrota por 130-121 no jogo 2 no Madison Square Garden.

Na quarta-feira, eles não conseguiram igualar a competitividade, a habilidade e a determinação implacável dos Knicks. Nova York continua perdendo titulares – e Jalen Brunson por mais de 15 minutos no primeiro tempo – e isso não importa. Os Pacers estão perdendo jogos em Nova York. Tyrese Haliburton se recuperou com um grande jogo, encontrando a configuração certa para seu ataque, marcando 31 pontos e nove assistências. TJ McConnell voltou a ser uma vela com 10 pontos e 12 assistências. Opie Dauphin saiu do banco para dar 20 pontos.

não me importei

Os Knicks são um time com esqueleto de adamantium e os Pacers não conseguem detê-los. Eles precisam encontrar algo em casa ou esta série terminará em breve. -Mike Workunov

(Foto: Elsa/Getty Images)