Músicos negros e mulheres pedem desculpas pelos comentários – The Hollywood Reporter

Pedra rolando O cofundador Jon Wenner pediu desculpas depois de fazer comentários polêmicos sobre músicos negros e mulheres.

O pedido de desculpas veio na noite de sábado, horas depois de o Rock and Roll Hall of Fame anunciar que ele seria destituído do conselho de administração da fundação.

Em uma entrevista O jornal New York Times – que foi publicado online na sexta-feira para promover seu novo livro, Mestres – Wenner não incluiu entrevistas com músicos negros e mulheres em seu livro porque disse que elas não eram “reveladoras” o suficiente. No sábado, ele disse que pediu desculpas “de todo o coração” por seus comentários.

“Na minha entrevista O jornal New York Times, “Fiz comentários que menosprezaram as contribuições, a genialidade e o impacto de artistas negras e femininas e peço sinceras desculpas por esses comentários”, disse ela em comunicado. O repórter de Hollywood. “Mestres Foi uma coleção de entrevistas que fiz ao longo dos anos que parecia representar melhor a influência do rock ‘n’ roll no meu mundo; Eles não pretendem representar a música como um todo, seus criadores diversos e importantes, mas sim refletir os pontos altos da minha carreira e as entrevistas que senti ilustraram a amplitude e a experiência dessa carreira. Eles não refletem meu apreço e admiração por inúmeros artistas totêmicos e que mudaram o mundo, cujas músicas e ideias eu aprecio e celebrarei e promoverei enquanto eu viver. Compreendo perfeitamente a natureza dolorosa das palavras mal escolhidas e peço desculpas profundamente e aceito as consequências.

O livro de Wenner traz entrevistas com lendas do rock como Bono, Bob Dylan, Jerry Garcia, Mick Jagger, John Lennon, Bruce Springsteen e Pete Townshend. No entanto, não inclui entrevistas com músicos negros ou mulheres.

A pedido de Os tempos Quanto à forma como escolheu os músicos, Wenner respondeu: “Quando menciono o zeitgeist, estou me referindo a artistas negros, não a artistas femininas, certo? de instintivo ao longo dos anos; simplesmente se encaixou. As pessoas tinham que atender a alguns critérios, mas era apenas meu interesse pessoal e amor por elas. Quanto às mulheres, nenhuma delas era clara o suficiente neste nível intelectual “, disse ela .

Os tempos Correspondente David Marches, editor online de meio período Pedra rolandoJoni Mitchell rejeitou essa afirmação.

“Não é que eles não sejam gênios criativos”, respondeu Wenner. “Vá ter uma conversa profunda com Grace Slick ou Janis Joplin. Por favor, fique à vontade. Você sabe que Joni não é a filósofa do rock ‘n’ roll. Ela não passa nesse teste em minha mente. Não por causa de seu trabalho, não porque das outras entrevistas que ela deu. As pessoas que entrevistei são filósofos do rock. De artistas negros. – Você sabe, Stevie Wonder, gênio, certo? Se você usar um termo amplo como ‘mestres’, acho que isso é usar a palavra errada … Talvez Marvin Gaye ou Curtis Mayfield?Quero dizer, eles simplesmente não se expressam nesse nível.

Wenner disse que baseou sua convicção em sua própria intuição e na leitura de entrevistas e na audição de música.

“Quero dizer, veja sobre o que Pete Townshend está escrevendo, ou Jagger, ou qualquer um desses”, ele continuou. “São coisas profundas sobre uma certa geração, um certo espírito e uma certa atitude em relação ao rock ‘n’ roll. Não que não existam outros, mas estes são os que realmente conseguem expressar isso.

Wenner admitiu que pode ter incluído um músico negro e uma musicista para “relações públicas” para evitar críticas.

“Talvez eu devesse ter acrescentado aqui uma artista negra e uma artista feminina, o que não corresponde aos mesmos padrões históricos, para evitar críticas como esta”, disse ela. “O que, eu entendo. Eu tive a chance de fazer isso. Talvez eu seja antiquado e não me importe [expletive] Como queiras. Em retrospecto, gostaria de ter entrevistado Marvin Gaye. Talvez ele fosse um menino. Talvez Otis Redding, se tivesse vivido, teria sido um menino.

Pouco depois da publicação da história de sexta-feira, vários leitores – incluindo jornalistas – recorreram às redes sociais para criticar Wenner por seus comentários.

No sábado, o Rock and Roll Hall of Fame anunciou a remoção de Wenner do conselho com a seguinte declaração simples: “John Wenner foi removido do Conselho de Administração da Rock and Roll Hall of Fame Foundation”.

Wenner presidiu Pedra rolando Por cinco décadas antes de deixar o cargo em 2019. Ele também é cofundador do Rock & Roll Hall of Fame.

Julian Sancton contribuiu para este relatório.