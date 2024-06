Juiz suspende parcialmente ordem de silêncio no caso de silêncio de Donald Trump

O juiz que presidiu o julgamento de Donald Trump suspendeu partes de uma ordem severa contra o ex-presidente, permitindo que testemunhas e jurados falassem, mas protegendo outros envolvidos no caso até a sentença no próximo mês.

Uma porta-voz da campanha de Trump criticou a decisão de Merson por não encerrar totalmente o pedido do bolo.

No primeiro debate das eleições de 2024, Trump deverá debater com o presidente Biden na CNN na quinta-feira.

A campanha de Trump diz que arrecadou US$ 7,1 milhões desde a foto de Atlanta

Trump há muito luta contra a ordem de silêncio, criticando-a publicamente como uma violação dos seus direitos da Primeira Emenda e recebendo milhares de dólares em multas por violá-la. Trump criticou particularmente duas testemunhas de destaque no julgamento: Stormy Daniels, a atriz de filmes adultos no centro do esquema de silêncio, e Michael Cohen, ex-advogado de Trump.