Dois suspeitos procurados pela morte a tiros de policial de Greensboro em posto de gasolina – WSOC TV

A polícia está procurando suspeitos do tiroteio fatal contra um policial fora de serviço de Greensboro em Greensboro.

De acordo com relatos de WRALUm oficial comandante de patrulha foi baleado e morto em um posto de gasolina Sheets no quarteirão 3.200 da Sandy Ridge Road.

A polícia disse que os dois suspeitos têm mais de 20 anos. Um deles foi visto pela última vez vestindo moletom com capuz preto, calça de moletom preta, sapatos pretos e tobogã verde ou cinza. O segundo suspeito foi visto pela última vez vestindo uma jaqueta jeans com pele, calça de moletom cinza e tênis.

O chefe de polícia de Greensboro ficou emocionado ao falar sobre o veterano.

De acordo com WRAL, os suspeitos foram vistos dirigindo no sentido oeste na I-40 em um Chevrolet Equinox preto com placa NC lendo KKA-4432. O veículo possui uma placa de vendas da Hertz na frente.

“Ele era um marido, pai, filho e irmão amoroso que serviu ao departamento nesta comunidade por 22 anos”, disse o chefe John Thompson. “Nós da família do Departamento de Polícia de Greensboro oramos pela família do policial que caiu sobre nossos Verdes.”

O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, compartilhou uma declaração durante a noite, prometendo seu apoio ao departamento.

Um alerta azul foi emitido pelo Departamento de Polícia de Greensboro, mas foi cancelado por volta das 20h de sábado.

Esses tipos de avisos são emitidos para dissuadir criminosos violentos que mataram ou feriram gravemente um policial no cumprimento do dever.

Nem o departamento de polícia nem o prefeito confirmaram se os suspeitos foram capturados ou não.

