Os shows noturnos ficaram escuros na primeira queda da greve dos roteiristas

A Alliance of Motion Picture and Television Producers, que negocia em nome de empresas de Hollywood, disse em um comunicado pouco antes do anúncio da greve que sua oferta incluía “um aumento generoso na remuneração dos roteiristas”.

Os principais pontos de discórdia incluem propostas sindicais que exigiriam que as empresas produzissem programas de televisão com um certo número de roteiristas por um determinado período de tempo, “querendo ou não”, de acordo com os estúdios.

“Filosoficamente e praticamente, estamos muito longe”, disse Chris Keyser, presidente da equipe de negociação do WGA, em entrevista na terça-feira.

Durante a última década, um período muitas vezes chamado de Peak TV, o número de programas de televisão com roteiros transmitidos nos Estados Unidos aumentou acentuadamente. Os escritores dizem que seus salários estagnaram.

Na era da rede de televisão, um escritor poderia conseguir um emprego em um programa com mais de 20 episódios por temporada, proporcionando uma vida estável por um ano inteiro. No entanto, na era do streaming, os pedidos de episódios caíram para 8 ou 12, e o pagamento semanal médio por escritor-produtor caiu ligeiramente, de acordo com o WGA.