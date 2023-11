X corre para fazer controle de danos depois que Elon Musk endossa postagem anti-semita

24 horas depois de Elon Musk endossar uma postagem antissemita sobre o que o povo judeu está fazendo no X como “a verdade real”, a presidente-executiva do X, Linda Yaccarino, e vários outros na empresa suspenderam sua publicidade no site de mídia social. Júpiter para controlar a queda.

De acordo com relatórios internos vistos pelo The New York Times, os funcionários da X na quinta-feira, o Sr. Eles disseram que receberam ligações de anunciantes perguntando por que Musk estava fazendo comentários considerados antissemitas e por que seus anúncios eram exibidos ao lado de conteúdo nacionalista branco e nazista. . A IBM cortou cerca de US$ 1 milhão em gastos com publicidade para a plataforma nos últimos três meses do ano, segundo relatórios.

Em um memorando aos funcionários na manhã de quinta-feira, a Sra. Yaccarino disse que “X é uma plataforma para todos” e que “todos precisam parar de discriminar”. Ele disse que a empresa tinha clareza sobre sua missão de combater o antissemitismo e a discriminação, e mais tarde compartilhou isso Mensagem semelhante Em X.

Em comunicado, a IBM disse que tem “tolerância zero com discurso de ódio e discriminação, e interrompemos imediatamente toda a publicidade no X enquanto investigamos esta situação completamente inaceitável”.