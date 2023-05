O resgate da Primeira República não conseguiu impedir a queda nas ações dos bancos regionais dos EUA

A recuperação da Republic desde o início desta semana não conseguiu conter uma liquidação nas ações de bancos regionais, que caíram na manhã de terça-feira, enquanto os investidores digeriam a aquisição do banco californiano pelo JPMorgan.

As negociações no PacWest, visto como um dos mais fracos entre os bancos regionais de médio porte, foram brevemente interrompidas pela volatilidade e caíram 25 por cento ao meio-dia em Nova York. A PacWest registrou seu pior declínio diário desde 10 de março, quando o colapso do banco do Vale do Silício aumentou a pressão sobre todo o setor. A aliança ocidental caiu mais de 20 por cento.

Ambos os bancos estão sob escrutínio por causa de suas semelhanças com o SVB e o First Republic, que foram adquiridos pela Federal Deposit Insurance Corporation.

O JP Morgan comprou os depósitos do First Republic e a maior parte de seus ativos na segunda-feira, mas os acionistas foram completamente eliminados.

“Eles estão indo de banco fraco para banco fraco. Não são apenas vendedores a descoberto, são clientes perguntando se seus depósitos estão seguros”, disse Chris Whalen, presidente da Whalen Global Advisors. “O mercado está se concentrando em elos fracos e procurando bancos”.

O índice KBW de ações de bancos regionais caiu mais de 5% no pregão da manhã. O Zions Bancorp, com sede em Utah, caiu 13 por cento no índice S&P 500.

Um analista do banco apontou para uma ressalva nos comentários feitos pelo presidente-executivo do JPMorgan Chase, Jamie Dimon, após a aquisição da First Republic. Embora ele tenha dito que o salvamento de segunda-feira do banco da Califórnia “resolve tudo”, ele prefaciou seus comentários com uma ressalva de que “poderia haver outro pequeno”.

“As pessoas estão se apegando a essa ideia”, disse o analista.

Michael Metcalf, chefe de estratégia macro da State Street Global Markets, disse que “a confusão do mercado é compreensível” após o desastre da Primeira República.

No entanto, ele observou que os investidores de longo prazo têm comprado mais ações de bancos nas últimas semanas, sugerindo “pânico ou um contágio mais amplo”. Ele acrescentou: “A implicação disso [Tuesday’s] A ação do preço é altamente especulativa.”

As ações dos grandes bancos também caíram, com o Goldman Sachs e o Morgan Stanley caindo cerca de 2 por cento cada. JP Morgan caiu 1,4 por cento.

As ações dos bancos são mais cíclicas e as vagas de emprego caíram para o nível mais baixo desde maio de 2021, informou o Bureau of Labor Statistics na terça-feira.

Muitos investidores e executivos de alto nível alertaram sobre o potencial de mais consequências das falências do banco.

“Estamos apenas começando”, disse o presidente-executivo da PGIM, David Hunt, aos participantes da conferência do Milken Institute em Beverly Hills na segunda-feira. [to see] As implicações para a economia dos EUA”, enquanto o co-presidente da Investcorp, Rishi Kapoor, disse: “Não há dúvida de que o efeito de segunda e terceira ordem no setor bancário é . . . Controlar as condições financeiras”.

Os bancos regionais estão particularmente expostos ao setor imobiliário comercial, que recentemente emergiu como uma área de preocupação devido aos temores de que as altas taxas de juros e o trabalho em casa reduzam a demanda por escritórios.

Em entrevista ao Financial Times no fim de semana, Charlie Munger, da Berkshire Hathaway, alertou que os bancos regionais foram “inundados” com empréstimos imobiliários comerciais ruins.

Os investidores estão apostando pesadamente em novas quedas de ações em alguns bancos de médio porte, com participação a descoberto na PacWest, com sede na Califórnia. No entanto, o nível de atividade curta mudou pouco no mês passado, de acordo com dados da Markit.

Bancos de médio porte com ativos entre US$ 100 bilhões e US$ 250 bilhões também são uma preocupação, já que os reguladores dos EUA disseram que planejam apertar a supervisão e os requisitos regulatórios, o que aumentará os custos e prejudicará os lucros dos bancos menores.

As preocupações com o teto da dívida também podem contribuir para o declínio das ações dos bancos, disse Casey Hare, analista de ações da Jefferies. “É confuso [Treasury] curva de rendimento”, acrescentou. “Uma curva de rendimento invertida nunca é boa para os bancos.”