Reação das Associações Internacionais de Cinema e Televisão – Prazo

Atualização, 1h18, 3 de maio: Os sindicatos de cinema e televisão australianos e canadenses se uniram ao Writers Guild da Inglaterra para pedir a seus roteiristas de programas americanos que reduzam o tamanho durante a greve.

Fontes internacionais apontaram para a possibilidade de os estúdios de Hollywood contratarem roteiristas australianos, canadenses e britânicos para trabalhos nos Estados Unidos durante a ação industrial, mas cada guilda aconselhou fortemente seus membros contra tal movimento.

O Australian Writers’ Guild divulgou hoje uma declaração colocando seu peso no WGA. “O Australian Writers Guild apóia nossos colegas escritores do WGA em suas negociações em andamento e em sua decisão de entrar em greve”, disse o AWG. “Os direitos e condições dos roteiristas apoiam qualquer indústria cinematográfica saudável e vibrante.

“Como a ação de greve está em vigor, o AWG aconselha Os membros não podem trabalhar em projetos ativos dentro da jurisdição do WGA, desenvolver novos projetos projetados para produção dentro da jurisdição do WGA ou cruzar piquetes reais ou virtuais durante a greve.

Em um comunicado Prazo finalO Writers Guild of Canada (WGC) disse que apoiaria o WGA durante sua greve, “na medida do possível” por causa das novas regras introduzidas em torno do trabalho que os membros da guilda canadense podem realizar durante a greve.

A lista de regras afirma que os membros duplos do WGC e do WGA que residem nos Estados Unidos estão sujeitos às regras de golpes do WGA. Um membro do WGC e residente no Canadá pode continuar a trabalhar sob o Acordo de Produtor Independente (IPA), que permanece em vigor até 31 de dezembro de 2023. No entanto, os membros não podem aceitar “trabalho ofensivo”. Isso inclui programas que normalmente se enquadram no WGA. Da mesma forma, membros duplos do WGC e do WGA residentes no Canadá podem continuar a trabalhar para produtores cobertos pelo IPA. Mais uma vez, evite qualquer “trabalho ofensivo”.

“O WGC, juntamente com os sindicatos de escritores em todo o mundo, se solidariza com o WGA em sua greve por uma compensação mais justa para os escritores. Esperamos encontrar uma resolução rápida e justa”, disse a diretora executiva do WGC, Victoria Shen.

O presidente do WGC, Alex Levine, acrescentou: “As questões de remuneração que levaram os membros do WGA a entrar em greve se aplicam a todos os escritores na era do streaming digital. Os membros do WGC apóiam os escritores do WGA em sua luta por justiça e aplaudimos sua força e determinação coletiva.

O Writers Guild of Great Britain foi um dos primeiros sindicatos a convocar seus membros para apoiar o WGA. Os streamers podem trabalhar com escritores estrangeiros em projetos locais não afiliados à WGA – ontem revelamos que a Paramount+ contratou dois produtores do Reino Unido para desenvolver séries dramáticas. Náufragos.

Mais cedo, 11h16 PT, 2 de maio: Sindicatos internacionais que representam roteiristas de cinema e televisão em todo o mundo começaram a compartilhar suas respostas à primeira greve de roteiristas de Hollywood em 15 anos, com os membros do WGA se preparando para entrar em greve.

Milhares de membros do WGA devem entrar em greve em Los Angeles, Nova York e outras grandes cidades dos EUA na tarde de terça-feira, depois que o WGA anunciou no último minuto que não conseguiu fechar um novo contrato com o Motion Picture and Television Producers Guild. Um acordo de três anos para substituir um contrato que expirou na noite de segunda-feira.

disse Giorgio Claviano, presidente do Sindicato dos Escritores da Itália Prazo final O sindicato “seguiu as negociações de nossos colegas americanos com grande apreensão”.

“Expressamos nossa solidariedade com nossos colegas do WGA porque suas lutas são nossas”, disse Claviano. “Em todo o mundo, a imagem do roteirista é ameaçada por salários cada vez mais apertados e condições de trabalho cada vez mais irritantes.”

Claviano apoiou as preocupações do WGA sobre o uso de inteligência artificial, escrevendo que a tecnologia está tornando o trabalho dos escritores “cada vez mais uma luta pela sobrevivência”. Durante as negociações com o AMPTP, o WGA buscou regulamentação para o uso de IA em programas focados em MBA. Em resposta, os estúdios introduziram reuniões anuais para “discutir os avanços da tecnologia”.

Claviano concluiu a carta: “Apoiaremos nossos colegas americanos de todas as maneiras. Porque contar ao mundo, dar vida às emoções e dar sonhos às plateias é o que nos interessa e nos une a todos como professores.

Enquanto isso, em Israel, o país trouxe fouda E Shtisel Para o mundo, a Associação de Roteiristas de Israel apoiou inequivocamente o WGA.

“Os escritores da SGI se solidarizam com nossos irmãos e irmãs WGA E/W e apoiam sua luta pela sobrevivência da escrita como uma profissão viável”, disse um comunicado nas redes sociais nesta manhã. “A SGI está com todos os membros em greve E/W do WGA no piquete e pede que o AMPTP seja justo e pague.”

Hugh Farley, diretor do Writers’ Guild of Ireland, apontou para o prazo para uma declaração emitida pela presidente do WGI, Jennifer Davidson, em 19 de abril.

“O Writers Guild of Ireland continua comprometido com as negociações com nossos colegas da WGA para melhores condições para seus membros”, disse ele. “As questões que eles levantam são questões que enfrentamos como escritores irlandeses, se não agora, então no futuro.”

Os membros do WGA “merecem um contrato que permita aos escritores compartilhar o sucesso do conteúdo que criam”, acrescentou Davidson, apontando para a necessidade de os escritores irlandeses serem produtores executivos de seus próprios programas.

De acordo com os Acordos Internacionais do Writers Guild, os sindicatos israelense e irlandês disseram que encorajariam qualquer membro escritor em programas americanos a parar de usar ferramentas. O Writers Guild of Great Britain emitiu uma diretriz semelhante.

Susin Lindblom-Karman, CEO do Sindicato dos Escritores da Suécia, nos disse: “Muitas das questões levantadas pelo Sindicato dos Escritores da América em suas negociações também são relevantes para os roteiristas suecos e europeus, e estamos gratos por eles terem sido escolhidos para assumir Ação.”

“Essa luta será de grande importância para os escritores se sustentarem e para os escritores exercerem influência artística. Writers Guild of America O Writers Guild of Sweden gostaria de expressar nosso total apoio às nossas faculdades na América, e pedimos aos nossos membros que mostrem solidariedade durante o conflito.

O maior sindicato de roteiristas da França e o La Guilde, afiliado ao WGA, representando 250 roteiristas profissionais de cinema e televisão, ou cerca de um terço do pool nacional, manifestaram apoio à greve.

“Nossa posição é de solidariedade com o WGA e somos absolutamente contra qualquer um que fure a greve”, disse Mary Roussin, presidente da organização.

“Vimos um declínio real no ambiente de trabalho dos escritores americanos, com crescente incerteza e instabilidade e a introdução da mini-sala, que está destruindo o sistema que os escritores usavam para desenvolver e construir uma carreira”.

No entanto, ele observou que La Guilde não poderia impedir que seus membros ou não membros trabalhassem nos Estados Unidos, mesmo que sua posição fosse contra tal movimento.

“Nem todos os roteiristas na França são membros do La Guilde. Como indivíduos, eles podem fazer o que quiserem. Não temos autoridade sobre suas ações. Mesmo para nossos membros, não podemos negar trabalho a eles”, disse Roussin.

No mês passado, La Guilde assinou o primeiro acordo profissional da França entre a SACD (Sociedade de Dramaturgos e Compositores) e as organizações de produtores franceses SPI e l’UPSA.

O acordo histórico introduziu novas diretrizes para contratos entre roteiristas e a primeira estrutura de salário mínimo. “Estamos muito mais fortes do que antes, mas hoje não conseguimos atacar [in France] Porque nem todos os roteiristas na França são registrados”, disse Roussin.

Piquetes da Amazon para a Warner Bros. para 10 estúdios de Los Angeles e a apresentação do Peacock Newfront na 5ª Avenida da cidade de Nova York aumentarão na terça-feira às 13h PT.

A última greve do WGA durou 14 semanas em 2007-08.

Atualizaremos esta história com mais reações internacionais à medida que ela se desenrolar.