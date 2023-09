Biden aposta em mercados emergentes enquanto G abocanha o G20

WASHINGTON (Reuters) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comparecerá à reunião do Grupo dos 20 (G20) deste fim de semana na Índia com uma oferta ao “Sul Global”: aconteça o que acontecer com a economia da China, os Estados Unidos financiarão o seu desenvolvimento.

Com dinheiro para o Banco Mundial e promessas de envolvimento sustentado dos EUA, Biden espera convencer as economias em rápido crescimento em África, na América Latina e na Ásia de que a Iniciativa Cinturão e Rota da China, que doou milhares de milhões de dólares aos países em desenvolvimento, é uma alternativa. Mas eles deixaram muitas pessoas profundamente endividadas.

Ele terá pelo menos uma vantagem: o presidente chinês, Xi Jinping, não estará nas reuniões.

Embora Biden tenha dito que estava “desapontado”, a ausência de Xi cria uma pequena abertura para Washington mudar a agenda de um clube político à medida que a economia da China vacila.

No centro do discurso de Biden estão as propostas de reforma do Banco Mundial e o financiamento para a ajuda climática e de infra-estruturas do credor aos países em desenvolvimento, o que libertaria centenas de milhares de milhões de dólares em novos financiamentos para subvenções e empréstimos.

A Casa Branca está buscando US$ 3,3 bilhões do Congresso para complementar ações anteriores dos Estados Unidos e de aliados próximos

“A ausência do G20 dá aos EUA uma vantagem inicial, que pode ser agravada pelos desafios aos gastos do Cinturão e Rota decorrentes do declínio económico da China”, disse Jack Cooper, investigador sénior focado na Ásia no American Enterprise Institute.

“Mas a questão… é se a América pode avançar.”

Crescimento mais rápido, mais dívida

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, representará a China no G20, enquanto os seus líderes enfrentam uma desaceleração do crescimento e uma potencial crise da dívida soberana. O presidente russo, Vladimir Putin, também faltou ao evento, enviando o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov.

O FMI prevê que os países em desenvolvimento do Médio Oriente, Ásia Central, Ásia e África Subsariana registarão um crescimento do PIB entre 3,2% e 5,0% no próximo ano, mais rápido do que os 1,0% previstos para os EUA e os 3,0% a nível mundial.

Mas esses países enfrentam sérios desafios para concretizar o seu potencial em experiências de alterações climáticas devido ao envelhecimento das infra-estruturas, muitas vezes da era colonial.

A pandemia da COVID-19, a inflação elevada e o aumento das taxas de juro nos EUA conspiraram para tornar o peso da dívida desses países cada vez mais insustentável, aumentando o receio de problemas semelhantes aos da crise financeira asiática que motivou a criação do G20 em 1999.

A iniciativa Cinturão e Rota de Xi, que durou uma década, desempenhou um papel importante. A China emprestou centenas de milhares de milhões de dólares a empresas chinesas como parte de um programa para financiar grande parte das infra-estruturas, principalmente nos países em desenvolvimento.

No entanto, o crédito secou nos últimos anos e muitos países estão a lutar para pagar as suas dívidas à medida que as taxas de juro sobem.

Washington sentiu que um Banco Mundial relançado poderia servir as necessidades do Sul Global e servir os seus próprios interesses.

“Mesmo o último governo – o maior cético em relação a tudo isso – investiu em ajuda externa porque esses investimentos eram do flagrante interesse próprio dos Estados Unidos, bem como a coisa certa a fazer”, disse Jake Sullivan, de Biden. O conselheiro de segurança nacional refere-se à administração do ex-presidente Donald Trump.

“A reforma do Banco Mundial não é sobre a China, porque a China é um parceiro do Banco Mundial”, disse Sullivan aos jornalistas num briefing antes da viagem de Biden.

Mas quando a Casa Branca pediu dinheiro ao Congresso para financiar a iniciativa no mês passado, a Casa Branca disse numa carta aos legisladores que era “necessário fornecer uma alternativa credível à dívida coercitiva e insustentável da ROC e aos projectos de infra-estruturas”. países em desenvolvimento em todo o mundo.”

‘Tomar partido’

Biden lançou a sua política externa na resistência à guerra da Rússia na Ucrânia, na gestão da concorrência com a China e na restauração das alianças dos EUA negligenciadas pelo seu antecessor, Trump, o adversário democrata republicano nas eleições presidenciais de 2024.

Esses esforços tiveram sucesso junto dos parceiros tradicionais dos EUA, mas tiveram menos repercussão nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, a Índia e a África do Sul, que procuraram evitar serem pressionados pelos conflitos de Washington com Pequim e Moscovo, ao mesmo tempo que procuravam mais investimento ocidental.

“Podemos manobrar sem tomar partido, como fizemos na guerra da Ucrânia”, disse Kulu Mapatha, antigo conselheiro de política externa do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa.

Por seu lado, Xi também está a encontrar novas formas de envolver os países em desenvolvimento, organizando uma reunião de líderes da Ásia Central e discutindo o desenvolvimento em Maio. No mês passado, ele disse na cimeira dos BRICS na África do Sul que a economia chinesa tem “grande vitalidade”.

O grupo BRICS, que inclui Brasil, Rússia e Índia, juntamente com China e África do Sul, é mais recente que o G20, excluindo Washington, e planeia adicionar em breve à sua lista – Arábia Saudita, Irão, Etiópia, Egipto, Argentina e Estados Árabes Unidos Emirados.

Espera-se também que Xi participe na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) em São Francisco, em Novembro, onde poderá reunir-se com Biden.

Reportagem de Trevor Hunnicutt, Nandita Bose e Michael Martina em Washington e Garion du Plessis em Joanesburgo; Escrito por Trevor Hunnicutt; Edição de Dan Durfee e Grant McCool

