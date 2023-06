Acidente de trem na Índia: mais de 280 mortos após incidente em Odisha

Título do vídeo,

Autoridades dizem que pelo menos 288 pessoas morreram e 900 ficaram feridas depois que vários trens colidiram no estado de Odisha, no leste da Índia.

O secretário-chefe de Odisha, Pradeep Jena, disse que mais de 200 ambulâncias foram enviadas para o local no distrito de Balasore.

Acredita-se que um trem de passageiros descarrilou antes de colidir com outro em um trilho próximo na sexta-feira.

O diretor-geral do Corpo de Bombeiros de Odisha, Sudanshu Charangi, disse que o número de mortos é de 288.

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que está com o coração partido pelo incidente e que seus pensamentos estão com as famílias enlutadas.