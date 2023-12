Os gastos com férias aumentaram, desafiando os temores de uma recessão

Alex Weir, uma mãe de 30 anos de Orlando, Flórida, disse que ficou encantada ao encontrar ofertas em brinquedos quando comprou presentes de Natal para suas filhas este mês. Entre suas compras na Target estava uma boneca Asha baseada no personagem principal do filme “Wish” da Disney; “Frozen” é uma boneca Elsa; e um conjunto de cozinha da Minnie Mouse. Com descontos, o custo total dos itens fica pela metade do preço de US$ 200.

“Como pai, você tenta fazer seus filhos felizes. Você não está tentando quebrar o banco”, disse Weir. “Gastei um pouco mais este ano, mas pelo menos com algumas das vendas que tive, posso dizer que não estou sem dinheiro sobre quanto estou gastando.”

A Barbie – cujo ano marcante foi impulsionado por um filme de grande sucesso – vendeu particularmente bem em um ano sem uma boneca de sucesso. A boneca e muitos de seus acessórios vendem bem na Mary Arnold Toys, uma loja familiar no Upper East Side de Manhattan. E as vendas globais da loja têm-se mantido estáveis, disse Ezra Ishaiq, que dirige a loja há 40 anos.

“Parece que foi no ano passado – nem melhor, nem pior”, disse o Sr. Ishaiq disse. “A economia parece boa para mim. É decente, está tudo bem, as pessoas compram. Estamos no topo do setor, então não vemos nenhuma desvantagem.

Mas os últimos meses foram mais desafiadores para os bonecos Modi.

Modi, um varejista on-line que vende brinquedos e livros caros baseados na cultura hindu, normalmente vê dois aumentos nas vendas no quarto trimestre – um antes do Diwali e outro perto do Natal.