Westminster Dog Show Live: vencedores, fotos e análises

dívida… Kala Kessler para o New York Times

Os cães que competem nos vários eventos de Westminster geralmente chegam em ótimas condições, com os olhos brilhando, os pelos brilhantes, as voltas ao redor do ringue perfeitamente treinadas. Mas com milhares de cães competindo em alguns dias, alguns competidores caninos ficam doentes ou feridos assim como outros atletas.

Quando o fazem, os veterinários da Faculdade de Medicina Veterinária da Cornell University em Ithaca e os Veterinários da Cornell University em Stamford, Connecticut, estão à disposição para fornecer avaliações médicas rápidas e fornecer primeiros socorros básicos.

Normalmente, isso é tudo o que é necessário, disse a Dra. Elisa Mazzaferro, uma especialista em emergência e cuidados intensivos que cuidava da clínica veterinária improvisada na segunda-feira. "A maioria das coisas que vemos, felizmente, são unhas quebradas e distensões musculares", disse ele. A equipa veterinária dispõe de outros serviços simples como a limpeza de pequenas feridas, aplicação de pensos e tratamento de reacções alérgicas. "Ninguém quebra a perna, mas podemos colocar talas e controlar a dor", disse Mazzaferro. Eles recebem emergências caninas de vez em quando. Nos anos anteriores, disse Mazzaferro, a equipe viu um cachorro com estômago retorcido e outro com útero infectado, ambos com risco de vida. Nesses casos, os veterinários locais encaminhavam os donos para hospitais de emergência locais. Veterinários às vezes se veem tratando de pacientes bípedes, especialmente durante competições de agilidade, quando são necessários cães e seus tratadores humanos. Faça uma pista de obstáculos escorregadia às vezes. "Vimos manipuladores serem eliminados, então eles vêm até nós para uma bolsa de gelo", disse Mazzaferro. No ano passado, um jovem treinador deixou cair uma caixa na perna pouco antes de entrar no ringue para uma competição de exibicionismo júnior aberta a crianças entre 9 e 18 anos. A menina precisou de pontos, mas Mazzaferro limpou e enfaixou o ferimento para que ela pudesse competir primeiro. "Ela disse a ela Mamãe disse: 'Estou na tenda veterinária, eles estão cuidando bem de mim'", lembrou Mazzaferro. Para os veterinários, Westminster é uma oportunidade divertida de ver raças raras de cães, disse Mazzaferro. Mas como dona de um pug, ela tem seu próprio interesse em torcer, ela admite: "Eu sempre digo: 'Que vença o melhor pug'."