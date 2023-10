O futebol de Michigan teve um início lento e depois derrotou Indiana por 52-7

O início do futebol americano de Michigan contra o Indiana foi tão monótono quanto o clima nesta tarde chuvosa e cinzenta de outubro em Ann Arbor.

O ataque permitiu um sack em cada uma de suas duas primeiras posses ofensivas, levando a três e eliminações consecutivas. Um chute ruim no meio desse trecho deu aos Hoosiers uma sólida posição em campo. Embora a UM tenha conseguido uma interceptação dentro de sua própria zona vermelha, IU montou outra longa investida em sua próxima investida, que terminou com uma manobra de 44 jardas para um touchdown e o primeiro déficit de Michigan na temporada.

Não durou muito.

Depois de serem derrotados por 141-17 no primeiro quarto, os Wolverines marcaram 45 pontos nos últimos três quartos do jogo, e os Wolverines marcaram nas oito posses seguintes para valsar a vitória por 52-7 no sábado.

J. J. McCarthy novamente fez várias jogadas emocionantes, incluindo uma no final do primeiro tempo, quando se esquivou do lado cego, virou à esquerda e chutou para Donovan Edwards para 16. Duas jogadas depois, Michigan marcou.

Em uma terceira para 10 no início do segundo tempo, ele rolou para a direita e parecia estar correndo para uma primeira descida, passando a bola para Colston Loveland para um touchdown de 54 jardas no final. A recepção para touchdown no quintal é a mais longa na carreira de um aluno do segundo ano.

McCarthy acertou 14 de 17 para 222 jardas, três touchdowns e 27 jardas corridas.

Jack Tuttle o substituiu contra seu ex-time e completou 5 de 5 passes para 22 jardas e um passe para touchdown para Carmelo English.

No geral, a UM não fez muito no solo – o especialista em jardas curtas Khalel Mullings foi descartado antes do jogo – mas Blake Corum continuou a se controlar com 13 corridas para um total de 67 jardas e dois touchdowns. Nação em pontuações básicas.

Os Wolverines correram em equipe 42 vezes para 163 jardas e três pontuações.

Isso incluiu Edwards, que correu nove vezes para 20 jardas e encontrou a end zone no quarto período para seu primeiro touchdown da temporada, embora tenha feito apenas uma corrida de mais de 3 jardas.

As 141 jardas permitidas no primeiro quarto foram as maiores em qualquer primeiro semestre de toda a temporada, e os Hoosiers fizeram todas as suas reviravoltas após o primeiro quarto, conseguindo apenas 40 jardas nas sete posses seguintes, incluindo quatro takeaways.

Rod Moore e Keon Chubb tiveram uma interceptação cada um, Michael Barrett registrou um strip sack e fumble, e Jaylen Harrell forçou outro fumble recuperado por Mason Graham quando a unidade de Jesse Minter terminou com seis hurries de quarterback, nove tackles para derrota e seis sacks. .

Ataque aéreo

Michigan permitiu apenas três sacks em seus primeiros seis jogos e está classificado em primeiro lugar. Entrou no empate por 2. Mas a UM permitiu três sacks no primeiro trimestre.

O primeiro drive veio em terceiro para 7, o left tackle LaDarius Henderson ajudou em um running back e parecia pensar que estava deixando um free rusher no final. Na próxima tacada, McCarthy foi derrubado na segunda para 4 quando o bolso desabou ao seu redor, antes da próxima série, ele foi perseguido por trás e se atrapalhou na segunda para 8 para seu terceiro sack em oito jogadas.

No entanto, a jogada foi anulada, quando McCarthy puxou a agulha na primeira descida do time para Loveland no escanteio.

McCarthy completou 14 de suas 15 tentativas finais – as primeiras oito das quais foram de pelo menos 13 jardas – ao conectar-se com sete apanhadores de passes diferentes da UM para destruir a defesa de Hoosier.

Corum fez um touchdown de 1 jarda para coroar o primeiro, um drive de 11 jogadas e 77 jardas.

A próxima investida foi de 11 jogadas para 87 jardas e terminou com um passe para touchdown de 2 jardas para Roman Wilson no quarto gol, cuja recepção de nono touchdown foi a maior para um wide receiver da UM em uma temporada desde Mario Manningham ( 2007).

As próximas três unidades de Michigan foram todas configuradas devido à sólida posição de campo; Seis jogadas de 46 jardas, quatro jogadas de 65 jardas e cinco jogadas de 52 jardas culminaram em pontuações de Corum, Loveland e Semaj Morgan, que superaram quatro tackles e pegaram um passe de tela de 7 jardas antes de marcar um segundo touchdown. respectivamente.

A segurança faz o resto

Indiana mudou de coordenador ofensivo em sua semana de folga, contratando Rod Carey para projetar o ataque, uma das razões pelas quais os Wolverines empataram a disputa na abertura da temporada, onde não sabiam o que esperar.

Isso levou inicialmente a um plano de jogo conservador para a defesa de Michigan enquanto avaliava o programa de Indiana. Depois que os Hoosiers acertaram três e três em sua primeira série, eles se tornaram o primeiro time do ano a entrar na linha de 10 jardas da UM quando Tayvon Jackson completou seis dos sete passes no campo.

Porém, na terceira para 12, ele forçou um passe pelo meio que foi desviado por Mike Sinistle e interceptado por Moore e retornou 38 jardas.

Na próxima tacada, IU inventou alguns truques, virando um passe duplo do ex-quarterback Donavan McCully para o wide receiver Jaylin Lucas – a defesa foi dura para o substituto, falso – para subir 7-0.

As próximas sete tentativas de Indiana foram as seguintes: punt, punt, half, punt, fumble, fumble e interceptação.

O primeiro fumble veio em terceiro para 9 no final do terceiro quarto, quando Barrett apareceu intocado no meio, forçou o sack e saiu com uma recuperação de fumble. Harrell forçou o próximo fumble no final do terceiro quarto, em quarto para 3, que Graham recuperou antes de Chubb ser eliminado no final.

