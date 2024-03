A missão Europa Clipper da NASA levará um poema e milhões de nomes à lua oceânica

Inscreva-se no boletim científico da Teoria da Maravilha da CNN. Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais.





Enquanto o Europa Clipper da NASA pretende lançar a sua tão esperada missão a uma lua gelada em outubro, a nave espacial terá um design único estampado com nomes, poemas e obras de arte que simbolizam a humanidade.

A agência espacial dos EUA tem uma longa história de envio de nomes e designs significativos, incluindo as sondas Voyager. Perseverança Rover e Parker Exploração Solar. Agora é a vez do Europa Clipper continuar o legado de um design que explica por que os humanos são levados a explorar o universo.

Esta última missão dirige-se à lua de Júpiter, Europa, um dos vários mundos oceânicos lunares considerados locais privilegiados para procurar vida fora da Terra. Os cientistas estimam que o oceano global contém mais do que o dobro da quantidade de água dos oceanos da Terra O denso gelo de Europa fica abaixo da concha. Os oceanos da Terra contêm cerca de 321 milhões de milhas cúbicas (1,3 mil milhões de quilómetros cúbicos) de água. Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Decorada em ambos os lados e feita do raro metal tântalo, a placa triangular encerra os componentes eletrônicos sensíveis da espaçonave em um cofre para protegê-los da forte radiação de Júpiter.

Um microchip de silício está estampado na parte interna da caixa 2,6 milhões de nomes foram submetidos pelo público. O microchip está no centro de um desenho que mostra uma garrafa flutuando em órbita ao redor de Júpiter e suas luas, sugerindo que serve como uma mensagem cósmica em uma garrafa.

Técnicos do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA em Pasadena, Califórnia, usaram feixes de elétrons para criar nomes menores que um milésimo da largura de um fio de cabelo humano.

No fundo do frasco, o desenho apresenta um poema original “In Rise of Mystery: Um boom para a Europa” Da poetisa americana Ada Limon, inscrito com sua caligrafia, bem como um retrato da falecida pioneira da ciência planetária Ron GreeleyO professor da Universidade Estadual do Arizona foi fundamental no estabelecimento das bases para o desenvolvimento de uma missão na Europa.

O lado da placa voltado para o interior da abóbada também inclui uma gravura da equação de Drake do falecido astrônomo. Frank Drake da Universidade da Califórnia, Santa Cruz, em 1961, para avaliar a possibilidade de encontrar vida avançada fora da Terra. À medida que os cientistas procuram evidências de vida fora do nosso planeta, a equação continua a ser uma parte importante da investigação astronómica.

O lado externo da placa apresenta representações visuais de formas de onda, ou ondas sonoras, representando a palavra “água” em 103 idiomas ao redor do mundo. No centro do redemoinho está um símbolo que significa “água” na linguagem de sinais americana. Áudio de idiomas falados coletados por linguistas da NASA está disponível em seu site.

Os primeiros estudos da NASA, como Pioneiro 10 E a Voyager continua a inspirar obras de arte em outras missões científicas planetárias.

Quando as sondas gêmeas Voyager da NASA decolaram com algumas semanas de intervalo em 1977 para explorar o Sistema Solar, elas carregava discos de ouro idênticos Projetado para ser a primeira mensagem interestelar registrada da humanidade para a vida inteligente no cosmos. As gravações continham áudio e imagens destinadas a capturar a diversidade da vida e da cultura na Terra, incluindo saudações em 59 línguas humanas e 115 imagens de vida.

Segundo a NASA, a placa Europa Clipper foi projetada para respeitar a conexão potencial entre os oceanos da Lua e os oceanos da Terra.

“O conteúdo e o design da placa abobadada do Europa Clipper estão repletos de significado”, disse Lori Glaze, diretora da Divisão de Ciência Planetária da NASA, em um comunicado. “Ciência, tecnologia, educação, arte e matemática – a paleta reúne o que de melhor a humanidade tem para oferecer em todo o universo. A mensagem de ligação através da água, essencial para toda a vida tal como a conhecemos, ilustra perfeitamente a ligação da Terra a este misterioso mundo oceânico estamos apenas começando a explorar.

Após a sua viagem de 2,6 mil milhões de milhas (2,6 mil milhões de quilómetros) até à Europa, o Europa Clipper passará os próximos anos a voar pela lua coberta de gelo para ver se consegue sustentar a vida marinha abaixo dela. O Europa Clipper está programado para fazer quase 50 sobrevôos por Europa, eventualmente alcançando 16 milhas (25,7 quilômetros) acima de sua espessa crosta gelada e examinando a lua em sua totalidade.

A espaçonave usará câmeras, espectrômetros, radar de penetração no gelo e um instrumento térmico para entender como a Lua se formou e se a vida é possível em mundos oceânicos gelados.

“Colocamos muita reflexão e inspiração no design desta placa”, disse o cientista do projeto JBL, Robert Pappalardo, em um comunicado.