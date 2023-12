Ravens – NBC Sports Bay Area e Brock Purdy admitiram que tiveram que mudar após a vitória de quatro jogos contra a Califórnia.

SANTA CLARA – A vontade de vencer de Brock Birdie ficou totalmente evidente na derrota do 49ers por 33-19 para o Baltimore Ravens e, embora isso seja uma coisa boa, o quarterback precisa ajustar sua tomada de decisão no futuro.

Purdy, estranhamente, lançou quatro interceptações na derrota, mas a terceira pode ter sido sua pior finalização. Várias bandeiras de pênalti já estavam em campo quando o quarterback George Kittle levantou a bola, mas ela foi interceptada pelo safety dos Ravens, Kyle Hamilton.

“Quando eu subi, vi algumas bandeiras sendo atiradas”, disse Purdy. “Eu não sabia exatamente o que era ou quem era, então minha mente estava tentando fazer uma jogada. Honestamente, não posso piorar uma jogada ruim.

“Se eu jogar meu corpo de volta no meio do campo com um cara em George, isso é muito idiota para mim. Então, eu tenho que jogar a bola e viver outro jogo e estar pronto para chutar e chutar. tenho que aprender da maneira mais difícil.” Um.

Nesse ponto, o desejo de Purdy de compensar duas interceptações anteriores influenciou sua tomada de decisão. Na época, o 49ers perdia por apenas cinco pontos e faltavam muitos jogos para disputar.

Purdy percebeu que não dependia apenas dele vencer o jogo ou forçar jogadas quando eles não estavam lá, mas sentiu a necessidade de compensar seus erros. No entanto, às vezes a melhor decisão é enviar uma unidade de punt para o campo.

“Acho que é mais fácil fazer isso quando você não tem muitas viradas ou o jogo é acirrado”, disse Purdy. “Mas quando tenho coisas em mente, é como, OK, você errou duas vezes, preciso encontrar uma maneira de fazer uma jogada.

“É aí que acho que preciso crescer e estar pronto. Como eu disse, acontece uma jogada ruim, lançar a bola, interceptar a bola, poder atacar mais o jogo.

Com o 49ers retornando à Costa Leste em uma curta semana para enfrentar o Washington Commanders no dia de Ano Novo, a chance de Purdy se recuperar virá rapidamente.

