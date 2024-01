Os futuros do Dow Jones atingiram máximos recordes junto com o S&P 500; Tesla, Netflix em fita

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo à noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Tesla (D.S.L.A), Serviço agora (Agora) e Netflix (NFLX) foi a manchete de uma grande semana de ganhos.







O S&P 500 e o Dow Jones atingiram máximos históricos na sexta-feira, juntamente com o Nasdaq, o melhor em dois anos. As grandes empresas de tecnologia lideraram a recuperação do mercado na semana passada. As pequenas capitalizações tiveram dificuldades, mas se recuperaram do suporte na sexta-feira.

Com exceção da prata, a amplitude do mercado em 2024 foi limitada. Mas a liderança do mercado permanece forte, com um número significativo de ações emitindo sinais de compra nos últimos dias.

Maçã (APL) emitiu uma entrada inicial na sexta-feira, embora com cautela. nuvemflare (Líquido) emitiu um sinal de compra com Rascunho de Reis (D.K.N.G) no nó.

Os investidores podem aumentar gradualmente a exposição, mas a temporada de lucros é enorme.

Além de Tesla, ServiceNow e Netflix, Informações (INTC), ASML (ASML), Lam Pesquisa (LRCX), KLA (Embreagem), TR Horton (DHI), Empacotador (PCAR) e Aluguéis Unidos (URI) para citar alguns, toque em.

As ações da Tesla, apesar do seu declínio, ainda são observadas de perto pelos investidores. A ServiceNow está aumentando a receita de software, enquanto a Intel, ASML, LRCX e KLAC fornecem mais informações sobre a crescente indústria de chips. As ações da DR Horton, Paccar e URI mostram força além dos aspectos técnicos.

Agora o estoque está disponível Tabela de classificação do IBDcom Registro (B.K.N.G) compartilhe na lista de observação da tabela de classificação. As ações da KLA estão entre as líderes de longo prazo do IBD. DraftKings, ServiceNow, United Rentals e ações NET DII 50. ServiceNow, United Rentals e ASML têm estoque IBD Grande Cap 20.

As ações da Cloudflare foram as ações do dia do IBD na sexta-feira. TKNG compartilha exame de quinta-feira.

Vídeo incorporadoNeste artigo, ação semanal do mercado e análise de ações da Cloudflare, DraftKings e Supermicrocomputador (SMCI)

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo às 18h ET, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

Recuperação do mercado de ações

Os ganhos do mercado de ações recuaram no início da semana, mas subiram na quinta e sexta-feira.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,7% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 subiu 1,2%. O composto Nasdaq subiu 2,3%.

O S&P 500 ultrapassou seu máximo histórico de janeiro de 2022 na sexta-feira. O Dow Jones atingiu um máximo histórico. O Nasdaq estabeleceu o melhor valor em dois anos, embora ainda esteja um pouco longe de seu recorde. O Nasdaq 100 subiu 2,9%, para um máximo recorde na semana passada.

O Russell 2000 caiu 0,3%. O índice de pequena capitalização recuperou significativamente da sua linha de 50 dias.

ETF de peso igual Invesco S&P 500 (PSR) caiu 0,15% na semana, mas se recuperou significativamente de sua linha de 10 semanas e retomou a linha de 21 dias na sexta-feira.

O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW) ficou atrás do Nasdaq 100, mas subiu 1,8%, para o maior nível em dois anos. Isto reflecte uma forte liderança de mercado, particularmente no espaço de desenvolvimento tecnológico.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 20 pontos base, para 4,15%. O rendimento do Tesouro a dois anos, que está mais intimamente ligado à política do banco central, subiu 27 pontos base, para 4,41%.

Os dados económicos foram geralmente fortes na semana passada, enquanto os decisores políticos da Fed e os responsáveis ​​do Banco Central Europeu mostraram uma abordagem pacífica em relação aos cortes nas taxas. Os mercados vêem agora menos de 50% de probabilidade de a Fed iniciar cortes nas taxas em Março.

O salto nos rendimentos do Tesouro e as esperanças de redução das taxas ainda não tiveram grande impacto na recuperação do mercado, mas estão atentos.

Os futuros do petróleo bruto nos EUA subiram 1% na semana passada, para US$ 73,41 por barril.

O banco central envia uma nova mensagem sobre cortes nas taxas. Wall Street está ouvindo?

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o ETF iShares Expanded Technology-Software Sector (CUBA) subiu 2,4%, e as ações agora são um componente significativo. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) as ações da ASML subiram 8,2%, sendo KLA, LRCX e Intel todos os grandes nomes.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ETF ARK Innovation (ARKK) caiu 2,3% na semana passada e o ETF ARK Genomics (A.R.K.G) caiu 5,8%. As ações da Tesla são um participante importante nos ETFs da Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 0,9% na semana passada. ETF Global X de Desenvolvimento de Infraestrutura dos EUA (calçada) adicionou 0,5%, sendo a participação do URI um grande componente. ETF Global Jets dos EUA (JATOS) diminuiu 0,3%. ETF SPDR S&P para construtoras residenciais (XHB) subiu 1,3%, as ações da DHI são uma grande participação. Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 3%, para o mínimo de seis meses. Fundo SPDR do setor selecionado de cuidados de saúde (XLV) caiu 0,75% com a queda das seguradoras de saúde, quebrando uma seqüência de nove semanas de vitórias. Fundo SPDR do Setor Seleto Industrial (XLI) subiu 0,3%, com o fundo detendo tanto a United Rentals quanto a PCAR.

Seleção de Fundos SPDR ETF (45subiu 0,9%.

Ações para assistir

As ações da Apple subiram 3%, para 191,56, recuperando-se da linha de 200 dias e refazendo a linha de 50 dias, proporcionando uma entrada agressiva. No entanto, a linha de força relativa ficou para trás, atingindo recentemente o mínimo dos últimos 10 meses.

Os lucros da Apple são tão elevados que a procura chinesa pelo iPhone é uma preocupação. Os lucros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024 vencem em 1º de fevereiro.

As ações da Cloudflare subiram 2,5% na semana passada, para 81,36, depois de encontrar suporte na linha de 50 dias e no ponto de compra anterior de 76,07 xícaras. Na sexta-feira, as ações da NET retomaram uma sequência de 21 dias e quebraram uma pequena queda, dando entrada antecipada. Cloudflare agora tem um padrão de base plana, base sobre base, com um ponto de compra de 86,91.

As ações da DKNG subiram 14,2%, para 37,62, ultrapassando a linha de 50 dias. As ações da DraftKings estão encontrando resistência no lado negativo. Um movimento acima da máxima de sexta-feira de 38,15 proporcionaria uma entrada antecipada. O ponto de compra oficial de consolidação é 39,35.

Tesla, Netflix, GE Lucros: Plano de Ação de Investimento

Lucros da Tesla

Os ganhos da Tesla vencem na noite de quarta-feira. Os analistas esperavam que o lucro por ação caísse 39% em relação ao ano anterior, para 73 centavos por ação, com a receita subindo mais de 5%, para US$ 25,62 bilhões.

O foco estará nas perspectivas de margens brutas e entregas para 2024, com reduções de preços e incentivos continuando no início de 2024, em particular.

As ações da Tesla recuaram 3,1%, para 212,19, sua quinta queda semanal. A linha RS caiu para o mínimo de oito meses, refletindo a queda das ações da TSLA em relação ao S&P 500.

Os problemas com as ações da Tesla e da TSLA são refletidos por muitos outros fabricantes e ações de EV.

Outras receitas importantes

Os ganhos da Netflix sofreram um impacto na noite de terça-feira e o crescimento do número de assinantes voltou ao foco. As ações da NFLX estão abaixo do ponto de compra tradicional, encontrando suporte em uma linha de 10 semanas.

A função do ServiceNow é ampliada, mas funciona bem. Os resultados e orientações de quarta-feira à noite serão fundamentais para muitas jogadas de software.

Relatórios ASML na manhã de quarta-feira, Lam Research na noite de quarta, seguido por KLA e Intel na noite de quinta. As ações da Intel atingiram a faixa de 10 semanas na semana passada, embora os lucros aumentem significativamente o risco de novas compras. As ações ASML, KLA e LRCX se estendem após grandes saltos em sequências de 10 semanas.

A fabricante de caminhões pesados ​​Paccar estará na terça-feira e a empresa de equipamentos pesados ​​United Rentals na quarta-feira. Ambos estão indiscutivelmente emitindo sinais de compra, registros antecipados em plataformas emergentes.

TR Harden retorna na terça-feira. As ações da DHI vêm se consolidando no mês passado, com as médias móveis se recuperando.

O que fazer agora

A recuperação do mercado de ações desde o final de 2023 não é uma melhoria generalizada. Em vez disso, os tecnólogos e alguns outros líderes estão a afastar-se das pequenas capitalizações e de determinados setores. No entanto, a liderança do mercado permanece forte, com novas oportunidades de compra e compras recentes a prolongar geralmente os ganhos.

Os investidores podem aumentar o seu portfólio ou permanecer firmes, dependendo do seu estilo de investimento e das participações atuais e dos níveis de exposição.

Compre o mais próximo possível dos pontos de compra ou registro antecipado. Ser um investidor de sucesso exige disciplina para não comprar posições compradas – e para fazer o trabalho de preparação para listas de observação e aproveitar as oportunidades de compra.

Especialmente para os líderes tecnológicos, o rendimento aumentará nas próximas duas semanas. À medida que o mercado se aproxima da época de lucros, existe o risco de as expectativas serem demasiado elevadas.

Saiba quando seus estoques estão vazando – bem como quando concorrentes, clientes e fornecedores estão reportando.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson nos tópicos @edcarson1971X/Twitter em @IBD_ECarson E no Bluesky @edcarson.bsky.social Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

IBD Digital: abra hoje mesmo as listas de ações premium, ferramentas e análises do IBD

