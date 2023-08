Luis Rubiales: chefe do futebol espanhol pede desculpas por beijo indesejado na boca de vencedora da Copa do Mundo Feminina

CNN

—



O presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, admitiu que “cometeu um erro” ao dar um beijo indesejado na boca da estrela espanhola Jennifer Hermoso, de 33 anos, após a medalha de ouro de seu time. Inglaterra no domingo.

Rubiales enfrentou críticas generalizadas pelo incidente, com políticos e jornalistas rotulando seu comportamento de “inaceitável” e “simplesmente nojento”.

“Há um acontecimento, tenho de me arrepender, tudo o que aconteceu entre mim e o jogador, uma relação maravilhosa entre nós dois, como os outros”, disse o chefe da RFEF disse em uma declaração em vídeo.

“Bem, eu certamente cometi um erro, e devo admiti-lo. Em um momento de felicidade, sem um pensamento de desesperança, o que aconteceu – acho que de uma maneira muito espontânea. Mais uma vez, não houve má-fé entre nenhum de nós.

“Aqui a gente não entende, porque a gente olha com naturalidade, normalidade e nada de má fé. Mas fora da bolha parece que virou tempestade, então, se tem gente ofendida, eu’ me desculpe.

Rubiales estava no palco da cerimônia de premiação da FIFA após a final, junto com figuras importantes, incluindo Gianni Infantino, presidente do órgão mundial do futebol, a rainha Letizia da Espanha e o primeiro-ministro australiano Anthony Albanese.

O vídeo mostra Rubiales abraçando Hermoso e colocando as duas mãos em sua cabeça antes de beijá-la. Então ele dá um tapinha nas costas dela enquanto ela caminha.

“Ei, eu não gosto disso”, diz Hermoso, que responde abertamente a perguntas sobre o incidente em um vídeo do Instagram Live – um clipe do qual Compartilhado por Jornalista espanhol dobra no Vida X, o site anteriormente conhecido como Twitter.

Mais tarde, em um vídeo ao vivo no Instagram – feito no vestiário da Espanha – Hermoso faz uma pergunta a outra mulher: “Mas o que você estava fazendo, irmã?” O homem de 33 anos respondeu: “Mas o que devo fazer?”

Catena Cope, no programa de rádio ‘El Tiempo de Jugo’ em Hermoso falou sobre beijar No domingo, ela disse: “Ela não esperava”, mas acrescentou: “Foi pela emoção do momento, nada mais. Vai ser apenas uma história. [of the time]. Tenho certeza que não vai explodir mais.

Questionado pela Rádio Marca sobre o incidente com Hermoso, Rubiales respondeu: “Um beijo com Jenny? Há idiotas em todos os lugares. Quando duas pessoas são afetuosas por um momento sem qualquer significado, não podemos ouvir bobagens. Somos campeões e vou defender isso.

Em seu pedido de desculpas, Rubiales admitiu que “deveria ter sido mais cuidadoso” ao representar a RFEF como presidente em cerimônias e outros eventos importantes.

Ele deu sequência ao seu comentário de “estupidez”, explicando que via assim porque “dentro da bolha ninguém dá a mínima importância, mas fora dá, né?

“Por isso, quero pedir desculpas a essas pessoas, porque entendo que, se for visto sob uma luz diferente, é claro que eles têm suas razões”, acrescentou.

Rubiales concluiu dizendo que o incidente lançou uma sombra sobre o sucesso do time, descrevendo-o como uma das maiores vitórias esportivas do país.

“Acho que temos de dar todo o crédito a estas mulheres, à equipa liderada por Jorge Vilda, e celebrá-lo no céu o máximo que pudermos”, afirmou.

Na segunda-feira, o partido político espanhol SUMAR foi convidado Ministro da Cultura e Esportes da Espanha, Michel Izetta, Rubiales renunciou. disse RTVE Aquele beijo foi “inaceitável”.

“Acho inaceitável beijar um jogador na boca para parabenizá-lo. Pelo que vi… acho que deveria ser dito. Todos nós merecemos respeito”, disse Isetta. “Acho que, antes de tudo, o que ele precisa fazer é dar uma explicação e mostrar sua justificativa… Acho que é uma coisa lógica e racional.

Após a vitória da Espanha no domingo, Alberto Ortega, do jornal espanhol El Confidential, Publicado em X “Rubiales tirar o troféu dos jogadores para dar à rainha Letizia e beijar Jennifer Hermoso na boca é desprezível.”

“Uma nova demonstração da necessidade de absorver a câmera [be the center of attention] E seja o herói quando não for a vez dele”, acrescentou Ortega.

O jornalista do Daily Mirror, Colin Miller, que escreve sobre o futebol europeu para o jornal britânico, descreveu o comportamento de Rubiales como “errado”.

“É o ponto alto da vida de um jogador de futebol e eles são muito emotivos”, postou Miller Ann X.

Hermoso não foi o único espanhol beijado por Rubiales nas comemorações pós-jogo.

Após os demais integrantes da seleção espanhola receberem suas medalhas, o vídeo mostra Rubiales beijando-os no rosto e segurando alguns deles nos braços.

Outro videoclipe mostra Rubiales interrompendo um grupo de jogadores espanhóis comemorando antes de beijar Olga Carmona na bochecha depois de marcar o gol da vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Inglaterra.

Em imagens postadas pela estrela espanhola Salma Paralulo no Instagram Live, Rubiales entrou no camarim e disse aos jogadores espanhóis que a RFEF pagaria para eles viajarem para Ibiza, onde ela se casaria com Hermoso.

A CNN também procurou o agente de Hermoso e o assessor de imprensa da RFEF na Austrália para comentar o incidente, mas não obteve resposta no momento da publicação.