Os selos INT do 49ers LB Dre Greenlaw vencem os Packers e enviam San Francisco para o NFC Championship Game

David Lombardi, Matt Barrows e Matt Schneidman

O linebacker do San Francisco 49ers, Trey Greenlaw, teve sua segunda interceptação do jogo na vitória de seu time por 24-21 na Rodada Divisional da NFC sobre o Green Bay Packers na noite de sábado.

Os 49ers avançam para o NFC Championship Game e enfrentarão o vencedor do confronto de domingo entre Detroit Lions e Tampa Bay Buccaneers.

São Francisco perdia para Green Bay por 21-17. Mas o quarterback do 49ers, Brock Purdy, liderou seu time em uma corrida de 12 jogadas e 69 jardas que terminou com Christian McCaffrey marcando seu segundo touchdown para dar a liderança ao San Francisco.

Os Packers abriram o lance seguinte com 1:07 para o fim, mas perderam quando Greenlaw interceptou um passe de Jordan Love. São Francisco conseguiu se ajoelhar e esgotar o tempo.

Love terminou o jogo com 21 de 34 para 194 jardas, dois touchdowns e duas interceptações. Aaron Jones correu para 108 jardas.

Purdy terminou 23 de 39 para 252 jardas e um touchdown.

O 49ers jogou a maior parte do jogo sem o craque Deebo Samuels, que ficou afastado dos gramados após o intervalo devido a uma lesão no ombro.

Passarinho passa

Bem, essa é a lenda de Purdy. O jovem QB do 49ers esteve errático durante grande parte do jogo de sábado, lutando para controlar o futebol molhado na chuva. Mas entre os erros, Purdy lançou alguns dardos absolutos. Então, o 49ers ficou para trás por 21-17 e sofreu a terceira derrota.

Ele deu um tapa no meio de Brandon Iuk. Ele acertou Chris Conley bem no fundo. Ele correu nove jardas para preparar a corrida de touchdown de 5 jardas de McCaffrey. A temporada de 1981 transformou Joe Montana exatamente nesse tipo de coisa, lutando contra várias interceptações antes de lançar o passe para touchdown da vitória para Dwight Clark no NFC Championship Game.

Purdy agora liderou o caminho para suas próprias vitórias consecutivas nos playoffs, e o fez em meio à miséria molhada em Santa Clara, em um dia que deu terrivelmente errado para os 49ers.

É uma vitória crítica que parece necessária em qualquer disputa pelo título – e uma que os 49ers lamentaram não ter conseguido no início desta temporada. Eles alcançaram isso agora e estão a uma vitória em casa do Super Bowl. – David Lombardi, escritor de sucessos do 49ers

Um dia de altos e baixos para a defesa de São Francisco

Apesar de San Francisco ter desistido de 100 jardas corridas para um rusher individual pela primeira vez e várias coberturas quebradas pelo secundário, os 49ers venceram os Packers apesar de um desempenho defensivo de altos e baixos. Escorregou, em parte, na grama molhada do Levi's Stadium. O cornerback Charvaris Ward caiu em um passe de 38 jardas para Romeo Dubs no primeiro quarto. O safety Dashaun Gibson caiu tentando cobrir o recebedor Bo Melton para um touchdown de 19 jardas na terceira descida.

Mas, como foi o caso na semana passada contra os Cowboys, o jogador do Packers, Matt LaFleur, foi bom em fazer os jogadores fazerem jogadas, desta vez contra um secundário do 49ers que tem sido forte na segunda metade da temporada. No entanto, os Packers não conseguiram somar nenhum ponto no final do terceiro quarto. Greenlaw interceptou um passe que ricocheteou nas mãos do tight end Tucker Kraft. A viagem de última hora de Green Bay também foi frustrada por uma interceptação de Greenlaw.

Os times especiais do 49ers estão em último lugar entre os três últimos colocados da liga e tiveram dificuldades no sábado, especialmente em uma área que os incomodou durante toda a temporada: a cobertura inicial. O time parece ter aprendido a lição no último mês da temporada e mandou mais chutes para a end zone para touchbacks. Os 49ers começaram o jogo, porém, com um chute curto que forçou os Packers a voltarem para a linha de 31 jardas. No terceiro quarto, eles desistiram de um retorno de 73 jardas – outras sete em um fumble recuperado pelos Packers – que configurou um touchdown dos Packers. Os 49ers voltaram ao plano de dezembro no início do quarto período, quando Jake Moody deu um chute profundo para um douchback após seu field goal de 52 jardas. – Matt Barrows, escritor de sucessos do 49ers

O que deu errado para Green Bay?

Em tentativas consecutivas com vantagem no final do terceiro quarto e no início do quarto, Love errou dois lances fáceis para o meio. Um desviou da mão esquerda de Croft e foi interceptado por Greenlaw. Os 49ers marcaram três pontos na tentativa seguinte. Na próxima investida dos Packers, Love novamente colocou Jones no meio na terceira para 2.

Os Packers chutaram, mas Green Bay forçou um chute do 49ers em sua próxima tacada. No mínimo, os Packers perderam duas chances de ampliar a vantagem e isso voltou para mordê-los no final, quando Love fez outro lance questionável e, na corrida, jogou o corpo para o meio e nos braços de Greenlaw. para completar o jogo.

O coordenador de equipes especiais, Rich Pisaccia, não quis responder perguntas sobre as dificuldades recentes de seu chutador novato na última quarta-feira, mas agora ele tem que responder sua própria pergunta sobre se Anders Karlsson deve ser seu chutador na próxima temporada. No mínimo, Carlson terá competição nesta entressafra. No domingo, a escolha da sexta rodada errou um field goal de 41 jardas faltando 6:18 para o fim e os Packers subiram por quatro. Sua última falha foi um chute falhado em 10 dos últimos 12 jogos. Os 49ers venceram o jogo na corrida seguinte. – Matt Schneidman, escritor do Baker's Beat

