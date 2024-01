Jason Kelce rouba a cena no jogo dos playoffs do Chiefs-Bills em Buffalo

Pela primeira vez em meses, Taylor Swift não foi a maior estrela em um jogo do Kansas City Chiefs. Esta semana, é Jason Kelce.

saindo Uma derrota nos playoffs no fim de semana passado contra o Philadelphia Eagles – para quem ele joga como pivô – e em uma semana de rumores sobre sua possível aposentadoria, Jason Kelce passou seu primeiro fim de semana torcendo por seu irmão mais novo, o tight end do Chiefs, Travis Kelce, em Buffalo.

Faltando pouco menos de três minutos para o fim do primeiro tempo, Travis Kelce correu para a end zone para o primeiro touchdown do jogo.

Depois de enterrar a bola na arquibancada, ele mandou um beijo e fez um coração com as mãos, parecendo marcar um TD para sua namorada Swift, que estava assistindo de um camarote acima.

Breve Ela comemorou o sucesso de seu namorado Junto com outros de sua coleção.

Segundos depois, no verdadeiro estilo de irmão mais velho, Jason Kelce comemorou descontroladamente o TD de seu irmão mais novo.

Apesar das temperaturas abaixo de zero e do vento frio no Highmark Stadium, Jason Kelce rasgou a camisa para comemorar o gol.

Como se isso não bastasse, irmão mais velho Kelsey Ele tomou um gole de cerveja e pulou na multidão abaixoAntes de retornar à suíte, ele foi saudado pelos fãs do Bills.

Ambos os momentos se tornaram virais instantaneamente.

Ao longo do jogo, a câmera se dirigiu ao cenário repleto de estrelas, que também apresentava Kylie Kelce, esposa de Jason Kelce, e Brittany Mahomes, esposa do quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes.

Depois de outro touchdown de Travis Kelce no início do terceiro, Swift e sua nova melhor amiga Brittany Mahomes se abraçaram. Pulando de alegria chefiado por um líder.

Mesmo que suas comemorações durante o jogo não tenham sido tão bem-vindas, Jason Kelce claramente sabia como tornar-se querido pela máfia do Bills antes do jogo.

O Bills é o único cara de vermelho em um mar azulEle pareceu tomar uma bebida feita por um fã e cumprimentou enquanto rugidos irrompiam ao seu redor.

Antes do jogo, um jovem torcedor do Bills sentiu a emoção de sua vida Swift estava de olho em sua versão do meme “Lost Worried Lover” Ela entrou no Highmark Stadium.

Swift chamou a atenção ao desenhar o meme, caminhando ao lado de Travis Kelce enquanto olhava por cima do ombro para o quarterback do Bills, Josh Allen.

No final, os Chiefs venceram o Buffalo por 27-24. Eles enfrentarão o Baltimore Ravens no AFC Championship Game na próxima semana em Baltimore.

Será que as comemorações sem camisa de Jason Kelce levaram à vitória de Kansas City? Nesse caso, os fãs do Chiefs só podem esperar que ele repita seu papel maluco fora de campo na próxima semana.