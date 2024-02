Primárias democratas de Nevada e primárias presidenciais do Partido Republicano

23h42 horário do leste dos EUA, 6 de fevereiro de 2024

A votação termina em todo o estado em Nevada às 19h. Aqui está o que você deve saber sobre as primárias de terça-feira



De Ethan Cohen, da CNN



A votação termina às 19h (22h ET) em Nevada e em todo o estado. Aqui estão as principais coisas que você deve saber Sobre as primárias de terça-feira:

Lado democrático, o presidente Joe Biden está nas urnas com vários candidatos, incluindo Marion Williamson, e a opção “nenhum desses candidatos”. O deputado Dean Phillips entrou na corrida presidencial após o prazo de apresentação do estado, então ele não estará na votação. Os democratas de Nevada alocarão seus delegados com base nos resultados das primárias de terça-feira e 36 delegados estão em jogo.

Do lado republicano, as eleições presidenciais estaduais são realizadas sem afetar a alocação de delegados do estado à Convenção Nacional Republicana. Os representantes serão premiados com base nos resultados das reuniões partidárias realizadas na quinta-feira. Vinte e seis delegados estão em jogo nas convenções.

Donald Trump é o único grande candidato do Partido Republicano. Sua adversária republicana, Nikki Haley, é a única candidata importante nas eleições primárias de terça-feira e não terá a opção “nenhum desses candidatos”. As regras do Partido Republicano em Nevada proíbem os candidatos de concorrer em ambas as disputas, mas os eleitores elegíveis podem votar em ambas.