Os EUA estão investigando se Adams recebeu doações ilegais da Turquia

Às 7h41 da manhã de quinta-feira, o Sr. Adams Postou um vídeo no X, anteriormente conhecido como Twitter, estava sentado em um avião. Ele disse que viajaria a Washington para se reunir com autoridades da Casa Branca e representantes do Congresso sobre a crise migratória, que descreveu como um “problema real”.

O prefeito prometeu atualizar o público ao longo do dia, mas depois de cancelar as reuniões, funcionários da Prefeitura não explicaram o motivo. Eles disseram que as reuniões serão remarcadas.

Às 8h de quinta-feira, cerca de 10 agentes ligaram para a Sra. Suggs foi visto parado no quarteirão, vídeo da cena feito por um vizinho e visto pelo The New York Times. Um agente usava um colete tático verde claro com “FBI” estampado nas costas. Outro policial foi visto saindo da residência com uma caixa de papelão.

De acordo com um vizinho, Christopher Burwell, a Sra. Suggs estava na varanda com seu pai quando agentes revistaram sua casa.

“Seja o que for, ela deve ter sido enganada, pois era uma grande mulher”, disse o Sr. Burwell disse. “Eu a conheço desde toda a minha vida.”

Relatórios contribuídos Emma G Fitzsimmons , Miguel D. Puro , Wesley Parnell , Michael Rothfield , Rebecca Chao E Melissa Kravitz Hoffner .