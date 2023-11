Telescópio Euclides envia primeiras imagens da missão ‘Universo Escuro’ | Espaço

O Telescópio Espacial Euclides transmitiu suas primeiras imagens em uma missão que promete levantar a cortina sobre o “universo escuro”.

A missão da Agência Espacial Europeia (Esa) de mil milhões de euros (850 milhões de libras) centra-se na matéria escura e na energia escura, que constituem 95% do universo, mas cuja natureza é quase inteiramente misteriosa. As primeiras imagens mostram o Aglomerado de Galáxias de Perseu e a Nebulosa Cabeça de Cavalo com detalhes impressionantes e mostram a capacidade incomparável do telescópio de capturar aproximadamente 100.000 galáxias numa única imagem.

O telescópio, que poderá eventualmente detectar galáxias com até 10 mil milhões de anos-luz de diâmetro, pretende criar o maior mapa 3D do Universo alguma vez criado. Isto permitirá aos astrónomos inferir a distribuição em grande escala da matéria escura e revelar a influência da energia escura no Universo primitivo. A matéria escura permeia o universo e atua como a cola cósmica que mantém as galáxias unidas, enquanto a energia escura é o nome dado a uma força misteriosa que se pensa acelerar a expansão do universo.

A professora Carol Mundell, diretora científica da Esa, disse que a missão, lançada em julho, iria expandir as fronteiras do conhecimento científico “além de Einstein” para um território desconhecido.

Constelações pertencentes ao aglomerado de Perseu. Foto: Esa/Euclid/Euclid Consortium/NAS/AFP/Getty Images

“Nós, humanos, só conseguimos descobrir como funciona 5% do universo e também descobrimos que 95% é desconhecido para nós”, disse ele. “Não podemos sondar os limites do universo, mas trazemos essas imagens de volta à Terra e lemo-las em computadores – e apenas por 1,4 mil milhões de euros. Acho que é mágico.

Nos próximos seis anos, o Euclid irá pesquisar cerca de 8 mil milhões de galáxias utilizando luz infravermelha e visível em 36% do céu noturno. Em alguns casos, a luz destes corpos distantes passa perto da matéria escura na sua viagem em direção à Terra. Quando isso acontece, o seu campo gravitacional curva o caminho da luz, fazendo com que as galáxias apareçam distorcidas na imagem final.

“A galáxia circular de fundo pode ser transformada numa forma de banana,” disse o professor Mark Cropper da University College London, que liderou o design da câmara óptica de Euclides. Ao analisar padrões de decaimento, os astrônomos podem inferir um mapa da distribuição da matéria escura no céu noturno e ao longo da história do universo. “Você faz isso como torradas em uma torradeira”, disse Cropper. “Primeiro olhamos para o decaimento das galáxias próximas e para a matéria escura na primeira fatia do disco. Depois voltamos para a parte seguinte – cada vez mais longe no Universo e através do tempo.”

Galáxia espiral IC 342. Foto: Esa/Euclid/Euclid Consortium/NAS/AFP/Getty Images

O trabalho pode não responder inicialmente o que é a matéria escura, mas deve pelo menos revelar onde ela está e como funciona.

Os pesquisadores também observarão o movimento das galáxias para criar uma imagem mais precisa das forças gravitacionais que mantêm as galáxias unidas, a energia escura que une as galáxias e leva à rápida expansão do espaço. Isto permitirá aos cientistas ver pela primeira vez como funcionava a energia escura no universo primitivo.

Mundell disse: “A matéria escura une as galáxias e as faz girar mais rápido do que a matéria visível; a energia escura impulsiona a rápida expansão do universo. Euclides permite que os cosmólogos estudem juntos esses mistérios obscuros concorrentes pela primeira vez.

René Laureijs, cientista do projeto Euclides da Esa, acrescentou: “Nunca vimos imagens astronômicas com tantos detalhes antes. Eles são mais bonitos e nítidos do que esperávamos, mostrando-nos muitas características nunca antes vistas em partes bem conhecidas do universo próximo. Agora estamos prontos para observar milhares de milhões de galáxias e estudar a sua evolução ao longo do tempo cósmico.