Um tribunal de apelações bloqueou uma ordem de silêncio contra Trump em um caso de adulteração de eleições federais e ouvirá argumentos orais este mês.

Um tribunal federal de apelações bloqueou temporariamente na sexta-feira uma ordem de espoliação limitada contra Donald Trump no caso criminal de sabotagem de ex-campanha presidencial em Washington, D.C., permitindo que potenciais testemunhas no caso falassem livremente novamente.

Numa breve ordem, um painel de três juízes do Tribunal de Apelações do Circuito de DC dos EUA disse que iria suspender a dura ordem emitida pela juíza distrital Tanya Sutgan, dando a Trump mais tempo para considerar um pedido de suspensão da ordem enquanto o seu recurso é proposto. Tribunal.

Os juízes de apelação – Patricia Millett e Cornelia Billard, nomeados por Barack Obama, e Brad Garcia, nomeado por Joe Biden – disseram que acelerariam o apelo de Trump à ordem de silêncio e ouviriam os argumentos sobre o assunto em 20 de novembro.

Desde a sua prisão, Trump tem tentado suspender novas restrições à sua capacidade de falar publicamente. Até agora, os advogados do Departamento de Justiça argumentaram com sucesso que o discurso de Trump deveria ser restringido devido à frequência com que ele publica nas redes sociais sobre potenciais testemunhas no seu caso, o que poderia levar ao assédio ou afetar a sua credibilidade junto do júri.

Sutgen decidiu contra os advogados de Trump, dizendo que o ex-presidente era legal como réu criminal, embora tenha contestado a decisão por motivos constitucionais num tribunal de apelações.

Depois que Sutgan desativou temporariamente a ordem de silêncio, Trump rapidamente retomou a postagem de postagens ameaçadoras sobre advogados e possíveis testemunhas nas redes sociais, disseram advogados do gabinete do procurador especial Jack Smith ao juiz enquanto pediam que as restrições fossem restabelecidas.

Ao restabelecer a ordem no início desta semana, Sutgen observou que uma postagem dirigida ao ex-chefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, “quase certamente” a teria violado se não tivesse sido suspensa.

Agora, o Tribunal de Recurso irá considerar se o ex-presidente pode obter tutela na questão.

“O pedido da promotoria para uma ordem de silêncio é hostil às opiniões do presidente Trump e às suas críticas implacáveis ​​ao governo – incluindo o caso”, disseram os advogados de Trump ao tribunal de apelações na quinta-feira. “A ordem de silêncio representa um antagonismo inconstitucional à visão do Presidente Trump. Deve ser interrompida imediatamente.

A ordem limita a capacidade de Trump de visar publicamente funcionários do tribunal, potenciais testemunhas ou o procurador especial e o seu pessoal. A ordem não impõe restrições a certos comentários sobre Washington, D.C., – onde a arbitragem é realizada – ou comentários depreciativos sobre o judiciário, ambos solicitados pelo governo.

