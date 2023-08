Ohio rejeita a edição 1, uma emenda constitucional destinada a bloquear o movimento pelo aborto

Os apoiadores da proposta do Legislativo também incluíam outros doadores de fora do estado Susana B. Anthony Pró-Vida América, um grupo de defesa antiaborto de Washington, DC contribuiu com quase US$ 6,4 milhões. O Concord Fund, uma das várias empresas controladas por Leonard Leo, supervisionou campanhas para confirmar candidatos republicanos à Suprema Corte dos Estados Unidos, outro doador.

Os oponentes da proposta do Legislativo incluem importantes doadores de fora do estado dezesseis trinta fundos, um apoiador de causas progressistas em Washington DC doou US$ 2,64 milhões; O Fundação Marés, outro doador doou US$ 1,88 milhão para causas progressistas; E Karla JurvetsenO médico de Palo Alto, Califórnia, e doador do Partido Democrata doou quase US$ 1 milhão.

Além da guerra contra o aborto, alguns eleitores pareciam simplesmente desanimados com as táticas que o Legislativo usou para obter propostas de restrições perante os eleitores. Em dezembro passado, os legisladores proibiram quase todas as eleições de agosto, com alguns votantes dizendo que foram vítimas fáceis de interesses especiais com dinheiro suficiente para afastar seus apoiadores.

Quando ficou claro que uma votação sobre a emenda dos direitos ao aborto provavelmente ocorreria em novembro, os legisladores mudaram de curso em maio. Muitos críticos observaram que a votação de terça-feira foi, em essência, uma eleição conduzida por interesses especiais com muito dinheiro.